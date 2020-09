La carte sim m2m : une carte aux multiples facettes

La technologie de la carte sim m2m permet une transmission des données sans interaction humaine. Elle assure un transfert d’information en utilisant la radiofréquence. Utilisées pour les alarmes et autres objets connectés, son champ d’application ne cesse d’augmenter.

La carte sim m2m permet de faire usage d’une carte spécifique permettant la communication de l’humain à la machine ou de la machine à la machine.

Comprendre la carte sim industrielle

M2M (machine to machine) est un ensemble de technologies de réseau câblé et sans fil qui peuvent transmettre automatiquement des informations sans intervention humaine. Composé de capteurs, de wifi ou de liens cellulaires, ce système est courant dans les objets connectés.

La carte sim a été initialement créée pour les téléphones mobiles afin de permettre l’identification de son utilisateur de manière sécurisée.

La carte sim m2m, quant à elle, est une puce dédiée à la communication entre objet professionnel et les projets industriels. Elle contient également un microcontrôleur de mémoire, mais a été améliorée par rapport à la carte sim normale.

Des machines ou des systèmes peuvent communiquer entre eux, en toute autonomie. Les échanges de données, la commande à distance ou l’analyse électronique de l’état de la machine ou du système se font grâce à un réseau GSM (2G ou 3G ou 4G).

Le but est la récupération de données brutes comme la température, le débit, la pression, et la transmission des diagnostics pour pouvoir faire des réparations d’urgence par exemple.

Les particularités de la carte sim m2m

La carte sim m2m permet de communiquer à distance. En effet, les machines dotées de carte sim m2m peuvent communiquer entre elles, en exploitant les réseaux disponibles, quelle que soit la distance pouvant les séparer. Les cartes permettent de gérer et de contrôler les données en toute transparence. Il est possible d’utiliser des interfaces de contrôle centralisées afin de gérer toutes les machines du même endroit et en temps réel.

Elles offrent par ailleurs une meilleure qualité de réseau. Et est activable, paramétrable ou résiliable à distance.

Il existe deux types de cartes sim m2M :

la carte mono opérateur : une seule carte opérateur est connectée lors de la configuration de la carte ;

: une seule carte opérateur est connectée lors de la configuration de la carte ; la carte multi opérateur : qui va permettre à l’objet de se connecter au meilleur réseau disponible en se basant sur deux critères qui sont la qualité du signal et la puissance du réseau au moment de la connexion. Vous en saurez plus sur

Quelques champs d’application de la carte sim M2M

Le champ d’application de cette carte ne cesse de se développer. Toutefois, ces quelques exemples peuvent vous aider à mieux appréhender son utilisation :

Dans le domaine de la sécurité familiale ou professionnelle, la carte contribue au renforcement de la sécurité, grâce aux alarmes et aux mécanismes de sécurité comme la vidéosurveillance ;

Pour le confort de la maison, en plus de la protection, elle permet de faire fonctionner à distance les objets connectés domotiques, comme le chauffage, l’électricité, la machine à café, le chauffe-eau, etc;

Elle permet également la géolocalisation de personnes ou de véhicules ;

Dans le domaine de la santé, la téléassistance a permis une surveillance ou une alarme médicale, à distance, des personnes âgées, isolées ou handicapées. Ce système aussi appelé santé connectée se fait via un bracelet ou un médaillon ;

Dans l’industrie, elle permet l’automatisation de l’usine, la prévention des risques et l’optimisation du workflow ou flux de travaux de la chaine de production ;

Dans l’agriculture connectée, la carte sim m2m, apporte une aide non négligeable à l’agriculteur en permettant la géolocalisation du bétail, l’emploi des systèmes d’arrosage connectés, des robots agricoles, des capteurs;

Dans le domaine de l’énergie renouvelable, elle améliore la mesure de la quantité d’électricité produite par les panneaux photovoltaïques.