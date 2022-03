Gagner sa vie avec un blog voyage, c’est possible ?

Le voyage vous passionne, mais vous ne songez surtout pas à travailler derrière un comptoir pour présenter les brochures de voyage ou recevoir les réservations de billets d’avion.

Combiné à une petite aptitude à écrire les récits, créer et tenir un blog de voyage peut parfaitement devenir votre source principale de revenu.

Bien entendu, quelques impératifs s’imposent.

Il faut évidemment voyager !

Qu’est-ce que vous allez raconter sur vos pages de blog si vous n’avez été nulle part. Un petit budget ? Commencez par visiter votre propre région.

Le voyage est certainement le moyen le plus sûr de ressentir des émotions, de partager du VRAI et d’être donc honnête.

Certains débutants pensent que pour apprendre à être un blogueur, il est bon d’investir dans des formations. Les organismes de formation ont senti le vent venir si bien qu’ils ont lancé la tendance « comment devenir blogueur ».

C’est peine perdue et il vaut mieux investir son argent dans un voyage.

C’est un métier à part entière

Un métier s’entend comme une occupation permanente lucrative. Tenir un blog s’entend comme tel, mais avec un plus, puisque être blogueur signifie avant tout être utile pour sa communauté.

Même si le grand avantage réside dans le fait de découvrir le monde, il implique de faire des concessions sur certaines habitudes. Plus de « métro-boulot-dodo » ! Pas de vie en couple ni de vie de famille à moins que vous soyez à deux ou en famille pour vous embarquer dans l’aventure.

Et puis, il faut aussi voir les bons côtés du voyage.

Vous évitez de payer le loyer ! Du coup, plus besoin de vous soucier des dépenses d’ameublement. Et plus de tracas occasionnés par le fait d’être propriétaire d’un véhicule (carburant, assurance, entretien…).

Certains blogueurs affirment dépenser en moyenne 25 à 30 € par jour, avec une nuitée de 10 € et un repas en journée de 2 à 5 €.

Les plus importantes dépenses restent les transports.

Témoignez par des images et des vidéos

Pour que le blog soit maintenant rentable, il est intéressant de séduire les sponsors comme les agences de voyage. Bien entendu, pour ne pas tomber dans le tourbillon publicitaire, n’acceptez que les agences qui proposent des idées de voyage qui concordent avec vos ambitions, votre façon d’explorer le monde.

Une fois sur les lieux, immortalisez les plus saisissants des moments en les photographiant ou en les prenant en vidéo.

Les images et les vidéos vont permettre non seulement d’illustrer vos carnets de voyage, mais aussi d’optimiser votre blog pour le web et ainsi attirer plus de lecteurs.

Travaillez votre blog

En plus d’avoir vécu plusieurs aventures, il vous faut travailler votre blog et les astuces ne manquent pas pour séduire davantage d’audiences. Si WordPress est connu pour être le CMS le plus utilisé pour la création de blog, il existe d’autres moyens pour y parvenir.

MyAtlas est par exemple une nouvelle façon de partager vos expériences sans besoin d’avoir une connaissance technique. En savoir plus sur le site https://www.myatlas.com/creer-un-blog-de-voyage.

Ensuite, prenez le temps de monter vos vidéos comme il se doit et d’écrire vos articles à votre manière, mais avec professionnalisme.

Ceci, compte tenu de l’importance des articles dans le référencement web.

Communiquez et échangez avec vos followers

En parallèle au blog, il vous faut entretenir vos relations à travers les réseaux sociaux du moment. Maintenez les relations en répondant aux questions de vos lecteurs.

Il se peut que vous jouiez le rôle de conseiller, mais en aucun cas de prestataire. Justement, lorsque vous écrivez vos articles, ne laissez pas les liens affiliés, les publicités et encore moins les produits prendre le dessus sur le confort de lecture.

Les gens peuvent vite soupçonner qu’il y a du FAUX dans vos récits.

Bref, en suivant ces consignes, vous êtes sûr de pouvoir faire de l’argent amplement suffisant pour vivre tout en profitant de votre passion.