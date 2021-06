L’importance de la formation au management de l’innovation

Pour faire face à la concurrence, les entreprises mettent tout en œuvre pour être compétitives. L’innovation est au cœur du développement et incontournable dans les stratégies managériales. À cet effet, la formation au management de l’innovation est devenue indispensable pour permettre à un manager de maîtriser les différents leviers pour conduire un projet innovant. Zoom dans cet article sur l’importance de cette formation pour la croissance et la survie des entreprises.

Qu’est-ce que le management de l’innovation ?

Le management de l’innovation est la gestion du processus de la mise en application d’une idée nouvelle. Il est, au même titre que le management des ressources humaines, un élément fondamental dans la gestion d’une entreprise. Pour cela, une formation management de l’innovation est toujours la bienvenue afin que les cadres d’une organisation puissent être aptes à conduire le processus d’innovation.

Le management de l’innovation est la mise en œuvre des techniques et des processus qui permettent l’émergence des projets innovants. Il s’agit d’une gestion dynamique qui implique les stratégies conduisant au développement de l’innovation. Le management de l’innovation va encore plus loin en intégrant le financement de l’innovation, sa commercialisation ainsi que le business modèle à mettre en place.

L’innovation est caractérisée par la nouveauté par rapport à ce qui existe déjà sur le marché. Elle peut concerner un service, un produit, un processus de fabrication ou encore une technologie nouvelle. L’innovation permet aux entreprises d’obtenir un avantage compétitif en répondant à un besoin des consommateurs. Elle peut même anticiper ou devancer ce besoin. Le management de l’innovation s’inscrit donc dans la recherche continuelle de la compétitivité et se doit de trouver les réponses aux problématiques des objectifs stratégiques fixés par les organisations.

Pourquoi suivre une formation au management de l’innovation ?

Les entreprises ne jurent plus que par l’innovation pour assurer leur pérennité et pour résister à la concurrence. Le marché est en constante évolution et la recherche de l’innovation est très souvent une question de survie pour les entreprises. Ainsi, la gestion des projets innovants doit être bien pensée, bien structurée et bien gérée. Pour le management de ces projets, il est impératif que les responsables soient bien formés. La réussite de tout processus d’innovation passe beaucoup par l’attitude des managers chargés de porter le projet.

La formation est donc une condition sans laquelle il ne peut y avoir de management efficace des projets innovants. Elle permet à celui qui est formé d’acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour conduire le processus d’innovation. Ainsi, les stratégies, les outils et méthodes de créativité indispensables au suivi des projets innovants sont enseignés lors de la formation au management de l’innovation. Après la formation, l’organisation à laquelle appartient le manager formé pourra capitaliser durablement sur les innovations. Ce faisant, elle aura l’assurance d’un meilleur positionnement concurrentiel et son image se portera bien auprès de ses clients et de ses partenaires.

Le contenu d’une formation au management de l’innovation

Une formation au management de l’innovation couvre un large éventail de compétences à acquérir. La pédagogie de la formation est basée sur le travail collaboratif et la pratique. Le contenu de la formation permet de cerner entre autres :

la compréhension du rôle fondamental de l’innovation ;

les sources d’innovation ;

les différents types d’innovation ;

la maîtrise des techniques de base de gestion de projets ;

le choix du mode de management adapté à un projet d’innovation ;

les modes de financement des innovations ;

la protection des innovations ;

le management d’un portefeuille de projets d’innovation, etc.

À travers des ateliers pratiques de mise en application des connaissances acquises, les formateurs se chargeront de préparer le manager aux défis à relever dans son entreprise en termes de gestion de l’innovation.

Ce qu’il faut retenir, l’innovation est le fruit du travail de nombreuses compétences qui sont mises ensemble. Pour aboutir à un résultat satisfaisant, il n’y a de place pour une gestion hasardeuse et le manager chargé du projet doit avoir toutes les compétences nécessaires. Une formation au management de l’innovation permet à celui-ci de s’approprier les bons réflexes de la créativité et de l’innovation pour gérer tout le processus afin d’assurer la croissance de son organisation.