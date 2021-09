Top 5 des outils indispensables à l’entrepreneur web débutant

Pour l’entrepreneur web, choisir les outils indispensables qui lui permettront d’atteindre ses objectifs et de faciliter son travail peut devenir un vrai casse-tête. Pour l’aider, voici les 5 outils qu’un entrepreneur web débutant doit absolument avoir pour bien commencer.

Un outil pour organiser le travail

Un entrepreneur web a toujours un planning surbooké. Sans une bonne organisation, il peut facilement rater des opportunités. Pensez donc à mieux organiser vos projets et vos équipes, grâce à un outil qui vous permet de planifier les tâches puis de les attribuer. Il vous faut donc un outil intuitif comme Trello capable de vous notifier les dates de livraison afin d’éviter les retards ou encore de stocker/partager des fichiers numériques et/ou multimédias. Découvrez dans cet article quelques astuces pour mieux organiser votre travail.

Prix : de 0 à 25 euros/mois.

Un outil pour analyser vos clients/prospects

Les outils qui vous seront indispensables en tant qu’entrepreneur web, ce sont ceux d’analyse de performance de site internet comme Google Analytics pour permet d’analyser en profondeur le comportement et l’activité des clients ou des prospects lorsqu’ils naviguent sur votre site internet. Ce service vous fournit tous les statistiques nécessaires à la prise de décisions telles que l’origine du trafic, le taux de conversions réussies ou encore le calcul de retour sur investissement des réseaux sociaux.

Prix : la plupart des services de Google Analytics sont gratuits.

Un outil pour étudier et surveiller vos concurrents

Étant donné qu’il est possible d’étudier vos clients et prospects, pourquoi ne pas surveiller également vos concurrents ? Les outils de veille concurrentielle fournissent des tableaux et statistiques sur les prix ou les actions marketing des concurrents, qui devraient permettre à l’entrepreneur d’ajuster sa stratégie, sans perdre de temps à chercher les données lui-même. Il existe plusieurs outils de veille concurrentielle plus ou moins efficace. Lisez cette étude comparative pour être sûr de faire le bon choix.

Prix : Vous ne trouverez certainement pas plus simple d’utilisation que Google Alertes qui est totalement gratuit.

Une application pour gérer les réseaux sociaux

Quelle que soit votre activité, ne négligez pas votre présence sur les réseaux sociaux. Il s’agit d’un canal de communication touchant des millions voire des milliards de personnes dans le monde entier. En 2020, vous pouvez choisir entre une dizaine de réseaux sociaux populaires comme YouTube, Messenger, Facebook, Twitter ou encore Instagram (voir les Outils Instagram )

Buffer et Hootsuite arrivent souvent en tête de liste dans les études comparatives en ligne des outils de gestion de réseaux sociaux. Ces applis permettent de gérer efficacement tous vos comptes sociaux à partir d’une seule et unique interface.

Prix : Buffer et Hootsuite permettent de connecter 3 comptes avec leur version gratuite.

Un outil de facturation en ligne

Très souvent, un entrepreneur web n’a pas le temps d’établir manuellement, une par une, les factures de ses clients, surtout quand son activité s’accroît. Avec l’aide d’une application de facturation en ligne, vous serez capable d’établir des factures en quelques clics seulement, de suivre le traitement d’une facture en temps réel et d’un clin d’œil, établir un devis, d’envoyer des rappels automatiques au client en cas d’impayé, de classer et stocker les factures numériques comme documents comptables.

Prix : les prix varient en fonction du nombre de partenaires facturés par mois.