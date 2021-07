Comment améliorer son organisation au travail ?

La crise sanitaire actuelle a ébranlé le monde professionnel et a provoqué des pertes de travail, des licenciements et des milliers de personnes au chômage. Face à ce fléau, le travailleur est amené à donner le meilleur de lui-même et à mettre en œuvre toutes les solutions possibles pour être efficace et productif.

Etre efficace au travail

Cette productivité est le résultat de plusieurs paramètres combinés ensemble : les objectifs bien définis, la compétence, le travail bien organisé, etc. Les objectifs sont en général définis avec la Direction Générale et la Hiérarchie supérieure. La compétence dans un domaine bien précis s’acquiert avec une bonne formation académique dans le domaine choisi, ainsi qu’une belle expérience acquise avec le temps et la pratique dans le monde professionnel.

Un travail bien organisé, par contre, nécessite un ensemble de techniques individuelles, managériales permettant d’accomplir d’une manière plus méthodique et plus aisée les tâches. Ce dernier point mérite toute notre attention puisqu’il est le noyau même de la productivité.

Prendre des notes

Chacun de nous a sa manière de faire, plus ou moins efficiente, cependant, une bonne organisation part toujours d’une to-do list précise et exhaustive. C’est-à-dire qu’il faut recenser sur un papier la liste des choses que l’on s’engage à faire dans un délai bien précis. Cela permet d’avoir une vision globale des échéances et des priorités dans notre travail.

Le meilleur outil dont il faut disposer à cet effet est un carnet style Econotebk. C’est un cahier grand format avec lequel il est agréable de noter les idées et les informations accumulées dans la journée. Le stylo et l’effaceur fourni permettent d’écrire et de dessiner à volonté. Facilement effaçable, les corrections sont d’autant plus aisées, et on peut utiliser une multitude de couleurs au gré des idées, avec les stylos gel de couleur.

Télécharger les notes

Par la suite, les notes et les dessins sont téléchargeables et exportables dans l’outil de travail informatique ou dans le téléphone avec l’application CamScanner. C’est indubitablement le meilleur allié pour la prise de notes dans le travail. Il est léger et non encombrant.

On peut facilement se déplacer avec lors des réunions. Un autre atout majeur : composé de papiers souples, résistants et waterproof, ce cahier et réutilisable des centaines de fois. Le stylo à friction, quant à lui, est rechargeable. C’est l’instrument de travail écologique par excellence !

Tenir une to-do list

De manière générale, une to-do list se prépare la veille ou alors tout au début de la journée pour bien la démarrer. Lorsque la liste des tâches avec leurs échéances est prête, il faut leur mettre un degré de priorité en utilisant un code couleur. Ensuite, il faut les reclasser selon cette couleur pour les identifier visuellement.

On obtiendra une belle liste avec des contenus plus distincts par rapport à la priorité. Chaque tâche exécutée sera rayée ou effacée de la liste initiale au fur et à mesure de son exécution. Seules les tâches restant à faire le lendemain figureront sur la liste.

L’efficience au travail dépend bien entendu d’autres facteurs comme la personnalité, les traits de caractère, les aptitudes spécifiques, l’environnement au travail, etc. Mais la gestion du temps et des priorités reste l’élément essentiel de la réussite.

Il existe différentes sortes d’outils ou d’applications multiplateformes pour bien gérer sa to-do list au quotidien, avec l’utilisation des nouvelles technologies. Cependant, ils peuvent être plus ou moins adaptés aux besoins de chacun. Quitte à choisir le meilleur, autant joindre l’agréable à l’utile : adopter un comportement écoresponsable, choisir un cahier réutilisable et profiter du code promo econotebk…