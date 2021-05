Comment choisir la bonne cartouche d’encre pour son imprimante ?

Dans les services administratifs et les entreprises, l’imprimante est l’appareil informatique le plus utilisé. Un des critères qui entre en compte dans le choix d’une imprimante est de considérer les consommables imprimantes qui l’accompagnent, comme la cartouche d’encre. Si on a déjà en notre possession une imprimante, il faudra choisir avec minutie la cartouche d’encre. Voici quelques critères à prendre en compte pour bien la choisir.

Comment choisir une cartouche d’encre compatible avec l’imprimante

Pour bien choisir la cartouche d’encre, le premier critère à prendre en compte est sa compatibilité avec l’imprimante. Il est donc nécessaire de bien connaître son matériel d’impression. Par exemple, pour l’imprimante Lexmark, le mieux est de choisir une cartouche d’encre compatible lexmark parfaitement compatible avec la machine. Il faut ensuite vérifier la référence ainsi que le nombre de slots pour les cartouches de l’imprimante.

La qualité des cartouches est très importante pour une bonne impression. Un modèle peut avoir un seul slot pour une impression en noir et blanc. Il y aussi des modèles très sophistiqués avec plus de 4 slots. Donc, avant d’acheter sa cartouche d’encre, il est nécessaire de connaitre ces différents points et de les vérifier sur l’imprimante en question.

La capacité de la cartouche d’encre

Une fois qu’on connaît la marque et la gamme de cartouche à acheter, on devra savoir qu’il y a aussi d’autres paramètres à vérifier. Pour un meilleur coût d’impression, on doit commencer par le choix du format du produit. Est-ce qu’on a besoin d’une cartouche au format standard ou XL ? Si l’imprimante est utilisée d’une façon très intense, le mieux est de choisir une cartouche XL ou même XXL. Ce genre de cartouche a une contenance très élevée.

Par contre, pour une utilisation occasionnelle, mieux vaut rester sur un modèle standard. En plus, en tant que consommable, les cartouches d’encre ont aussi une date de péremption. Pas la peine d’acheter une très grande quantité de cartouches si on ne peut pas l’épuiser à temps.

Acheter de cartouche d’encre d’origine, compatible ou remanufacturée ?

Une fois qu’on a épuisé la cartouche d’encre d’origine, il est nécessaire de s’en procurer une autre. Qu’est ce qui serait le mieux ? Se tourner vers une cartouche d’origine, une compatible ou une remanufacturée ? La cartouche d’origine est fabriquée par le même fabricant que l’imprimante. La seconde est une copie, avec la même marque et la même référence. Enfin, une cartouche remanufacturée est une cartouche qui a déjà été utilisée mais qui est collectée, et remise en état.

La première chose à faire est de prendre en compte la qualité, le prix ainsi que son impact sur l’environnement. Bien évidement, une cartouche d’origine est synonyme de sécurité et de qualité. Par contre, elle coûte assez cher. La cartouche compatible neuve coûte moins cher que celle d’origine.

Mais comme c’est une copie, la qualité est elle aussi inférieure à celle d’origine. La cartouche remanufacturée quant à elle est à la fois moins cher et a un moindre impact sur l’environnement. Elle garantie la même qualité que la cartouche d’origine.