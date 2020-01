3 conseils pour réussir l’ouverture d’une nouvelle boutique

En tant que propriétaire d’un nouveau magasin à lancer, il faudra réfléchir à une bonne stratégie de communication pour attirer des clients potentiels. Pour marquer l’événement d’ouverture dans les esprits et les mémoires, il est important de bien choisir les types de publicité à mettre en place. Actuellement, le marketing de rue a le vent en poupe et séduit de plus en plus les consommateurs.

Communiquer l’événement sur les réseaux sociaux pour réussir l’ouverture d’une nouvelle boutique

Pour annoncer l’ouverture d’une nouvelle boutique, il faudra d’abord fixer la date à laquelle celle-ci ouvrira ses portes. Ce détail est important avant même la distribution de flyers, de tracts, etc. De plus, cette date doit être définitive étant donné qu’elle sera affichée sur tous les supports des dispositifs de communication mis en place. À présent, pour informer l’événement au grand public, les réseaux sociaux sont devenus un moyen de communication très prisé.

Si besoin, il ne faut pas hésiter à créer une page à l’effigie du magasin sur le réseau social sélectionné. Pour attirer un maximum de visiteurs lors de l’inauguration, il est préférable de miser sur un message simple et court. Il ne faut pas oublier d’indiquer la date, l’heure, le nom de la boutique, etc. Si nécessaire, il ne faut pas hésiter à ajouter un plan pour permettre aux visiteurs de repérer facilement le commerce à inaugurer. Certains gérants misent même sur l’ajout d’une promotion, d’un bon plan pour attirer davantage leurs cibles et réussir l’événement.

Choisir des supports créatifs et originaux pour se démarquer de la concurrence

Le street marketing est une technique très efficace et tendance pour se rapprocher des clients dans les rues. Pour attirer tous les regards, il est préférable d’opter pour un dispositif créatif et original. Le marquage au sol, peut être réalisé sur ou près des routes afin de bénéficier de l’œil des caméras. Il peut être de grand format et dans une logique événementielle.

La technique du street art

Actuellement, la technique du street art est très prisée par de nombreuses entreprises en quête d’originalité pour leurs événements d’envergure. Elle permet également de booster la visibilité de la publicité. Et donc, pour sortir du lot, il faudra être attentif quant au choix des images. Celles-ci doivent être faciles à retenir par les clients potentiels.

Il convient même de porter une attention particulière sur le choix des écritures ou du slogan pour l’enseigne. Pour faire simple, il est recommandé de faire une liste de mots-clés à mettre dans le support ou dans le discours à faire devant le grand public le jour J. Pour concrétiser un tel projet, il est plus judicieux de faire appel à une entreprise spécialisée en street marketing toulouse. Celle-ci accompagnera le magasin client tout au long de la réalisation de son projet. Elle ne manquera pas de conseiller, notamment sur le choix du support de marketing de rue le plus en adéquation avec l’image de la marque. Elle est exigeante et est soucieuse des détails afin de créer des dispositifs sur-mesure et en adéquation avec les attentes de la clientèle.