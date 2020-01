Marketing numérique : 3 conseils efficaces

Le marketing numérique ou le digital marketing est un terme générique qui désigne le marketing avec les médias numériques sur Internet. C’est une stratégie marketing qui utilise l’optimisation des moteurs de recherche, le marketing de contenu, les médias sociaux, les campagnes par e-mail et la publicité en ligne pour promouvoir une marque et attirer plus de clients dans une entreprise. Le monde du marketing numérique peut sembler accablant, mais une fois que vous connaissez les stratégies de base et comment les appliquer, c’est beaucoup plus facile que vous ne le pensez.

Optimiser les résultats du moteur de recherche

Recherchez des termes de recherche pertinents pour votre entreprise et votre secteur. L’optimisation des moteurs de recherche (SEO) est une stratégie marketing reposant sur les mots-clés que les moteurs de recherche tels que Google et Bing utilisent dans leurs algorithmes pour alimenter les résultats de recherche.

Les moteurs de recherche classent les sites Web en fonction des mots-clés pertinents à la recherche. Utilisez des moteurs de recherche tels que Google pour rechercher des termes de recherche utilisés par des entreprises ou des produits similaires aux vôtres.

Dressez une liste de termes de recherche couramment utilisés pour des produits et services similaires. Examinez les recherches associées lorsque vous insérez un mot clé pour obtenir des idées de termes de recherche et pour modifier le vôtre en fonction des termes de recherche courants. Optimisez votre site Web en plaçant des mots-clés dans les URL de celui-ci.

Une URL est l’adresse d’une page Web. L’un des meilleurs moyens d’insérer des mots-clés sur votre site Web consiste à les insérer dans les URL afin que vos pages affichent les meilleurs résultats pour ces mots-clés chaque fois qu’un client potentiel le recherche sur un moteur de recherche. Trouvez plus d’infos ici conspipedia.fr.

Optimiser son site internet

Utilisez des mots-clés dans les balises de titre et les méta-descriptions de vos pages Web pour optimiser votre marketing digital. Une balise de titre est le nom du lien de la page Web qui apparaît dans un résultat de recherche provenant d’un moteur de recherche. Une méta-description est la description courte de 2-3 lignes sous la balise de titre que vous pouvez voir lorsque vous effectuez une recherche Google.

Incorporez les mots-clés de manière organique pour qu’ils aient l’air authentiques et légitimes, plutôt que de simplement bloquer autant de mots-clés que vous le pouvez, ce qui peut éloigner les internautes de votre page.

Par exemple, si vous possédiez un salon de beauté, vous voudriez que le méta description du site Web de votre salon comprenne des mots tels que « beauté, salon, traitements, soins du visage et manucures » inclus dans votre méta description pour aider votre site à apparaître dans les recherches Google.

Utilisez les outils pour les webmasters de Google

Utilisez les outils pour les webmasters de Google pour réviser vos balises de titre et méta-descriptions. Une balise de titre est également le lien hypertexte sur lequel les internautes cliqueront pour accéder à votre page. Incluez des mots-clés dans le contenu de votre site Web. Essayez d’utiliser les mots-clés pertinents pour votre entreprise aussi souvent que vous le pouvez sur votre site Web.