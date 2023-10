L’impact des blogueurs influents, une réalité ? 

De nos jours, la plupart des achats s’effectue en ligne. Ainsi, il est devenu incontournable pour les entreprises d’être présent sur le web afin de toucher efficacement leur audience.

C’est ainsi que nous avons vu naître l’influence des prescripteurs sur les achats en ligne. Ces professionnels de la communication mobilisent leur fidèle communauté qui ne cesse de croître.

Aujourd’hui, nous allons explorer l’impact des blogueurs influents sur les achats en ligne. Pourquoi sont-ils des acteurs clés dans le processus d’achat des consommateurs ?

Les nouvelles stars du marketing digital : les blogueurs influents

Grâce à leur contenu personnalisé de qualité et la création d’un vrai lien unique avec leurs lecteurs, les blogueurs influents se sont fait une place de choix.

En effet, une étude a montré que les consommateurs consultent systématiquement ou presque les blogs avant une validation de panier. Ils préfèrent ce support à certains réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook.

A la différence des publicités classiques, les créateurs de contenu abordent le marketing avec des échanges plus authentiques, ce qui leur permet d’établir une relation émotionnelle avec leurs lecteurs. Perçus comme des références dans leur domaine de prédilection, leurs recommandations, leurs conseils ou leurs avis se répercutent favorablement sur les décisions d’achat.

Cette réalité s’observe notamment auprès des blogueuses beauté qui donnent leur avis sur les cosmétiques et les produits de maquillage. Ces dernières réussissent le pari d’avoir une communauté attachée et attentive aux avis.

C’est pourquoi de nombreuses marques du secteur font appel à elles pour gagner en popularité. Internet reste le média le plus informatif aux yeux des usagers.

D’ailleurs, les marques et entreprises ne sont plus dans le déni : elles ont toutes un blog leur permettant de générer des écrits de qualité, d’informer les clients et de partager leurs recommandations.

On y retrouve même des contenus directement composés par leurs fidèles clients.

La confiance, le principal atout

Les prescripteurs ont une force essentielle : la confiance comme lors du bouche-à-oreille. Ils ont su mettre en place une communication efficace, leur avis est indiscutable.

Les consommateurs font confiance aux personnes qui leur ressemblent plutôt qu’à un spot publicitaire. Le lien de sécurité se renforce à l’aide d’échanges transparents, le blogueur devient un ami virtuel.

Un contenu personnalisé : l’un des facteurs de l’impact des blogueurs influents

Afin de concevoir des écrits personnalisés et ciblés, les nouvelles stars du marketing digital testent et évaluent les produits ou les services.

De la sorte, ils obtiennent expertise et crédibilité auprès de leur audience et des entreprises partenaires. Les usagers se sentent compris par des personnes qui leur ressemblent, d’où l’impact des blogueurs sur les achats en ligne.

L’impact des blogueurs influents : des avantages pour les deux parties

Ce système offre des avantages aux deux parties.

Les blogueurs influents ont un job qui les passionne et leur rapporte de l’argent. Ils monétisent leur activité grâce à leur blog et au référencement naturel. Tandis que les marques gagnent en visibilité, en notoriété et donc augmentent leur chiffre d’affaire.

Les chiffres ne mentent pas : la collaboration avec des prescripteurs joue directement sur les ventes en ligne. Une recommandation de blogueur apporte un retour sur investissement positif et de belles interactions performantes.

La collaboration entre les blogueurs influents et les marques est donc une relation gagnant-gagnant. Cette relation professionnelle se base sur la confiance mutuelle et la transparence, ce qui en fait un partenariat fort pour les deux camps.

Conclusion

Les blogueurs influents ont un impact significatif sur les achats en ligne. Leur capacité à créer du contenu personnalisé, authentique et à établir une relation de confiance avec leur audience en fait des acteurs clés dans le processus d’achat des consommateurs.

Néanmoins, il est capital pour les entreprises de bien choisir leur influenceur afin de ne pas subir de bad buzz. La réputation, les valeurs et l’honnêteté du prescripteur demeurent essentielles dans le cadre d’une relation win-win.