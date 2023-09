L’impact de l’insomnie sur la vie professionnelle et les solutions pour y remédier

De nombreux individus souffrent d’insomnie, ce qui a un impact direct sur leur qualité de vie et leurs performances au travail. Dans cet article, nous explorons les causes et les conséquences de l’insomnie sur la vie professionnelle ainsi que les solutions pour mieux gérer et traiter ces troubles du sommeil.

Les causes de l’insomnie

Selon Somnologie.fr, la principale cause de l’insomnie est d’ordre psychologique et psychiatrique : stress, anxiété, dépression ou encore troubles bipolaires. Toutefois, les sources de l’insomnie peuvent également être somatiques, comme dans le cas de l’apnée du sommeil ou du syndrome des jambes sans repos.

Les mauvaises habitudes ont également un rôle à jouer dans la détérioration de la qualité du sommeil : retarder l’heure du coucher, utiliser son smartphone au lit ou se lever tôt sont autant de comportements néfastes pour notre horloge biologique.

Conséquences de l’insomnie sur la performance professionnelle

L’insomnie engendre souvent divers effets négatifs sur le travail, tels qu’une baisse de la performance, une irritabilité accrue ou encore des problèmes de mémoire à court terme. Les personnes souffrant de troubles du sommeil ont également tendance à se retirer des discussions et à éprouver un sentiment d’amertume envers leurs collègues.

De plus, ils sont souvent plus fatigués et s’épuisent rapidement, ce qui rend leur travail encore plus difficile à accomplir.

Solutions pour mieux gérer et traiter l’insomnie

La thérapie cognitivo-comportementale : selon Dr Robin Jouan, psychiatre et spécialiste du sommeil, cette approche est privilégiée par les experts internationaux pour le traitement de l’insomnie. La thérapie vise à identifier et à modifier les pensées et comportements liés aux troubles du sommeil. Le traitement par mélatonine : connue sous le nom de l’hormone du sommeil, la mélatonine peut être prise en suppléments pour réguler le cycle veille-sommeil. La luminothérapie : cette technique consiste à exposer les individus à des lampes ou lunettes émettant une lumière intense pendant 10 à 30 minutes, généralement le matin. Elle permet d’ajuster notre horloge biologique et d’améliorer la qualité du sommeil. L’accès à la lumière naturelle : il est essentiel de s’exposer régulièrement à la lumière du soleil, notamment en prenant une pause à l’extérieur entre midi et deux heures ou en prenant un café sur une terrasse.

Lutter contre les mauvaises habitudes :

Pour améliorer la qualité du sommeil, il est crucial d’éliminer certaines pratiques néfastes :

Éviter l’utilisation du smartphone au lit, car la lumière bleue émise par l’écran perturbe la production de mélatonine.

Ne pas se coucher trop tard ni se lever trop tôt, car cela dérègle notre horloge biologique et compromet la qualité du sommeil.

Prévoir un moment de détente avant de dormir pour permettre au corps et à l’esprit de se relâcher.

En conclusion, l’insomnie a des répercussions considérables sur la vie professionnelle, mais il existe des solutions pour mieux gérer et traiter ces troubles du sommeil. En y accordant la priorité nécessaire et en adoptant de bonnes habitudes, nous pouvons améliorer notre qualité de vie et optimiser nos performances au travail.