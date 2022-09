Centralisation & Places de marché : L’avenir du service sur le Web

La place de marché est devenue un élément incontournable du e-commerce. Cette tendance se confirme depuis quelques années déjà avec l’apparition de nombreuses plateformes de mise en relation. Quel est le rôle et les principales caractéristiques des marketplace qui fonctionnent si bien ?

Un rôle d’intermédiaire

Les marketplace centralisent les offres par secteur, domaine, métier ou produits/services. Ces plateformes qui disposent d’un excellent positionnement dans les moteurs de recherche bénéficient d’une bonne visibilité auprès des internautes. Pas étonnant donc que de nouvelles start-ups se présentent comme des leaders en matière de création de marketplace de services.

Le paysage numérique se transforme avec de nouveaux concepts et des innovations constantes pour s’adapter à des clients toujours plus exigeants. Aujourd’hui, le prix et la qualité ne sont plus les uniques critères de sélection d’un fournisseur ou d’un prestataire en ligne. Il faut également compter sur la proximité, la disponibilité et la réactivité de l’entreprise. Les plateformes numériques permettent justement de mettre en relation des professionnels et des particuliers se situant au même endroit.

Le marketplace peut concerner des métiers très recherchés par les internautes (avocats, artisans, etc…), mais il peut également se composer de secteurs niches en se concentrant sur des produits très spécifiques à forte valeur ajoutée. La place de marché joue le rôle d’intermédiaire entre les acheteurs et les vendeurs. Cependant, il faut aussi comprendre que le site de vente-achat doit investir massivement dans des opérations marketing d’envergure pour booster le trafic.

Les avantages des places de marché

Besoin de déménager ? On trouve rapidement des services de déménagement qui comparent différents prestataires. Et oui, on trouve également des marketplace spécialisées dans ce type de services ! L’offre est rapide et efficace. La plateforme de mise en relation ne fait pas qu’offrir une sélection des meilleurs déménageurs, elle permet aussi de faire des comparaisons fiables. En outre, elle peut proposer uniquement des prestataires dans une zone bien définie grâce à un filtre.

Le client peut recevoir des devis de plusieurs prestataires sélectionnés afin de lui permettre de prendre sa décision. Dans tous les cas, les prix y sont plus compétitifs et les avantages pour le client sont multiples. Le secteur du service trouve sur le web, un moyen de communication performant et pratique.

Pour les entreprises de service, les plateformes permettent de prospecter sans trop dépenser. L’investissement de départ est abordable par rapport à l’impact positif d’une telle démarche. Passer par une plateforme se révèle donc plus économique puisqu’on ne fait pas face aux problèmes logistiques ni aux besoins en ressources humaines. La place de marché est une formidable solution aux problèmes de stockage. Une référence non disponible en magasin peut être commandée en ligne.

Quel est l’avenir des places de marché ?

Une chose est sûre, leur influence est grandissante. De nombreux acteurs ont compris l’intérêt de passer par la centralisation pour non seulement faciliter les recherches des internautes, mais pour avoir un plan de communication plus efficace. Autant dire que l’avenir des places de marché est déjà tout tracé.

La vente en ligne est un nouveau comportement de consommation qui conditionne la survie des entreprises. La mutation vers l’ère numérique et notamment l’e-commerce devient indispensable étant donné qu’on fait face à un nouveau type de client multi canal. Les internautes se focalisent davantage sur les sites d’achat-vente comme PriceMinister, la Redoute, Fnac ou Amazon. Ces sites populaires sont très fréquentés et très connus pour vendre des produits neufs à petits prix fixes. Ce sont des modèles qui vont encore se développer dans les années à venir et inspirer de nombreuses start-ups.