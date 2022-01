Trading en ligne : 3 signes que votre broker est fiable

Ces dernières années, on ne compte plus le nombre d’arnaques financières qui ont fait perdre des milliers d’euros à des investisseurs lambda sur le net. Mis en avant via les réseaux sociaux, de faux courtiers n’hésitent plus à se faire passer pour des professionnels, afin de soutirer un maximum d’argent à leurs victimes. Alors, comment se protéger lorsqu’on se lance dans le trading en ligne ? Nous vous dévoilons 3 règles de base à respecter pour investir en toute sérénité.

Votre broker est validé par l’Autorité des Marchés Financiers

Vous avez un doute concernant une plateforme de trading en ligne ? S’il n’y avait qu’un seul réflexe à avoir, ce serait celui-là : aller vérifier que le site en question est agréé par l’AMF, l’institution de référence lorsqu’il s’agit de sécurité sur les marchés boursiers. Cet organe public a pour but de protéger et d’informer les investisseurs. Elle veille également au bon fonctionnement des marchés. Elle affiche sur son site la liste des entreprises non autorisées à proposer des investissements sur le forex (marché des changes).

Régulièrement mise à jour, cette liste vous aide à faire la différence entre les plateformes de trading à éviter à tout prix et celles qui sont 100 % safe. Pour vous donner une idée de la multiplication des arnaques en ligne, sachez que 61 noms ont été ajoutés à la fameuse liste noire en 2021, soit plus du double comparé à l’an dernier. Si cette source s’avère très sérieuse, restez vigilant : les tentatives de vol sont de plus en plus nombreuses et il reste difficile de toutes les répertorier. Il est possible que certaines passent entre les mailles du filet.

Votre broker a bonne réputation

Avant de vous lancer, il vous faut évaluer la réputation de votre futur broker sur le net. N’hésitez pas à consulter les témoignages d’autres clients pour vous faire une idée : ces derniers ont-ils pu facilement retirer leurs gains ? Un accompagnement est-il proposé pour les débutants ? À combien s’élèvent les frais de transaction ? Bref, autant d’informations à vérifier pour ne pas vous faire avoir par un entrepreneur peu scrupuleux. Pour cela, tapez le nom du courtier + avis, comme par exemple saxo banque avis.

Votre broker ne vous promet pas de gains spectaculaires

S’il est possible de réaliser de belles performances financières via des plateformes de trading, il reste indispensable de rester sur vos gardes. Méfiez-vous des belles promesses, des chiffres irréalistes, des prétendus rendements mirobolants. Un site vous propose des gains sûrs à 100 % ? Les taux vous paraissent exceptionnellement attractifs ? Un soi-disant conseiller vous pousse à acheter dans la minute, sinon il sera trop tard ?

Il s’agit sûrement d’un piège. Gardez en tête que l’investissement en ligne est risqué et que les gains ne sont jamais garantis. Annoncer des chiffres trop beaux pour être vrai fait plutôt partie de techniques qui visent à attirer les épargnants pour pouvoir les escroquer par la suite. Les malfaiteurs profitent de l’innocence des investisseurs débutants, qui n’y connaissent pas encore vraiment. Alors, un conseil : ouvrez l’œil !