Up Energie, plateforme de mise en relation d’artisans en économie d’énergie

Trouver un artisan pour étudier son projet d’économie d’énergie est une véritable galère. Parfois, ils ne sont pas qualifiés, et de temps en temps, ils ne sont même pas compétents en tant que techniciens installateurs. UpEnergie s’est construit un réseau de partenaires spécialisés dans l’installation d’équipements de chauffe ou de refroidissement à basse consommation énergétique et partageant ses valeurs en matière d’économie d’énergie.

Des artisans professionnels, certifiés et qualifiés sur Up Energie

La loi ne permet pas à un particulier de poser lui-même son climatiseur ou sa pompe à chaleur. Ce travail doit être exécuté par un professionnel qui a suivi une formation spécifique. Ces appareils sont dotés d’une technologie sophistiquée qui nécessite des connaissances approfondies et une parfaite maîtrise. En outre, l’installation de ce type d’équipements exige l’application de techniques éprouvées et validées par leurs fabricants.

Tous les artisans du réseau d’Up Énergie sont des professionnels qualifiés et compétents, triés sur le volet et capables de respecter les normes et les réglementations concernant les installations basse consommation ainsi que la transition énergétique. Ils possèdent une qualification RGE ce qui signifie qu’ils maîtrisent parfaitement le diagnostic thermique de logements. Ils sont capables de déterminer les besoins réels d’un foyer en énergie. Ce sont des experts qui savent comment rendre une installation performante en consommant moins d’électricité sans pour autant sacrifier au niveau confort.

Gain de temps et d’argent

En choisissant votre installateur de pompe à chaleur ou de climatisation réversible sur Up Energie, vous gagnez du temps. En principe, vous n’avez plus à éplucher les annuaires pour trouver un professionnel près de chez vous et à essayer de savoir si c’est un artisan de confiance ou non. Up Energie a déjà fait cette présélection pour vous. Il ne vous reste plus qu’à consulter les offres de prestations sur la plateforme en précisant bien votre adresse et à demander un devis en ligne.

Up Energie c’est aussi de l’aide pour trouver votre futur fournisseur d’énergie (électricité et gaz). Étant donné que les prix augmentent, il vous faut trouver le meilleur rapport qualité/prix afin d’être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises sur votre facture à la fin du mois.

Les autres prestations d’Up Énergie

La rénovation énergétique n’est pas toujours à la portée de toutes les bourses. Il ne faut pas se mentir en effet, car une pompe à chaleur coûte entre 7 000 et 15 000 € à l’achat en fonction de la technologie. Une aide financière ou fiscale sera donc toujours la bienvenue. Up Energie propose à ses clients de trouver toutes les aides et subventions auxquelles ils sont éligibles pour financer leurs travaux de transition énergétique. La startup repère toutes celles qui peuvent être cumulées afin de réduire au maximum le coût du projet.

La réduction de la facture énergétique quant à elle, repose aussi en partie sur la formule tarifaire que vous avez souscrite auprès de votre fournisseur d’électricité. Il n’est pas facile de s’y retrouver entre les centaines d’offres disponibles et les comparateurs en ligne. Up Energie vous débarrasse de ce fardeau en effectuant toutes les simulations pour vous et en vous proposant 2 ou 3 offres tarifaires adaptées à votre situation.