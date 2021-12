6 questions à se poser avant de créer son site Internet

De nos jours, il est facile de trouver des personnes qui prétendent savoir comment concevoir un site Web. En fait, vous connaissez peut-être un adolescent qui peut le faire.

Bien qu’il soit tentant de confier le projet à un proche pour accélérer le processus, il y a beaucoup de questions que vous devez d’abord vous poser avant de faire le premier pas vers la création de votre présence en ligne.

Laissez-nous vous donner quelques questions à vous poser avant de créer votre site web.

Quels seront les objectifs du site internet ?

A côté d’objectifs passifs comme la visibilité et le référencement, un site internet peut servir à :

présenter l’entreprise, sa carte de visite, son cœur de métier, son implantation,

adopter une stratégie communicante sur le web, créer une base de prospects (formulaire de contact, inscription newsletter) ou encore dialoguer, échanger avec des outils de discussion (blog, chat, forum),

vendre avec un site marchand ou e-commerce.

Quel nom choisir pour son site internet ?

Le nom d’un site gagne à être lié à la thématique dominante dans l’entreprise. Il doit explicitement évoquer le nom de la société ou de la marque, du produit ou du slogan. Dans tous les cas, le nom doit rester proche de l’univers de la société. Enfin et surtout, il doit être facile à retenir.

Quelles technologies pour créer son site internet ?

Le site composé de pages HTML statiques, sans technologie serveur, appartient au passé. Même doté des meilleurs graphismes et contenus, il est incapable de rivaliser avec les sites dynamiques en termes de référencement.

Les premiers sites dynamiques dotés de technologies comme CFM (Cold Fusion), JSP (Java/Sun) ou ASP (Microsoft) restent limités au monde professionnel qui les a vus naître.

Actuellement, les sites dynamiques basés sur le langage de script libre PHP (Hypertext preprocessor) sont les plus utilisés au monde. PHP, le serveur HTTP libre Apache et le serveur de Base de données libre MySql constituent une plateforme de développement qui a donné naissance à la quasi-totalité des solutions libres de CMS, de blogs ou de forums.

Quel prestataire (agence web, freelance) pour créer son site internet ?

Faire appel à un freelance pour collaborer sur son site web est une solution souple, qui a l’avantage de désigner un seul interlocuteur.

Opter pour une agence web est sans doute la meilleure solution. Ces agences présentent un éventail de savoir-faire plus complet, mais le coût va avec. Pour un projet important, elle offre des critères de fiabilité plus conformes au cahier des charges sites internet.

La fusion des pôles de compétences entre développeur et graphiste, entre agence de communication et SSII, a rétabli une certaine honnêteté sur le secteur et fait disparaître les charlatans. Attention toutefois aux offres trop attractives.

Quel budget pour créer son site internet ?

Les forfaits les plus attractifs proposent quelques pages ou un pack hébergeur avec un blog pour quelques centaines d’euros.

Avec ce type d’offre, il n’y a évidemment pas la moindre prise en compte qualitative et objective de ce que le site va rapporter en contacts, prospects ou ventes.

Or, un prestataire qualifié passe du temps à étudier une stratégie afin que l’investissement rapporte… Cette prestation a un coût lié au traitement de nombreux paramètres, à la qualification et l’expérience mises en œuvre.

Réaliser un site soi-même a également un coût. Temps passé, hébergement et frais annexes montrent bien que la gratuité est une notion très relative.

A terme, qui gère et entretient le site web (prestataire, gestion interne) ?

La gestion complète d’un site par le prestataire, à l’origine d’abus et d’une perte de confiance sur le secteur, est une notion aujourd’hui disparue.

L’essor des Content Management Systems (CMS) a facilité ce retour en interne du travail éditorial. L’un des concepts popularisés par ces solutions est la possibilité d’intervenir directement sur tout ou partie d’une page web, depuis son navigateur, sans connaissances techniques.

Une fois le site lancé, le prestataire peut cependant continuer d’assurer la maintenance et l’évolution du site.