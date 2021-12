Entreprise : quels objets customiser ?

Vous souhaitez démarquer votre firme de la concurrence de façon originale ?

Misez sur les objets personnalisés. Avec différentes possibilités, il suffit de faire marcher votre imagination afin de trouver la perle rare pour votre entreprise.

Découvrez alors le top 6 des supports publicitaires les plus appréciés.

Trousses personnalisées

Les trousses personnalisées sont des objets publicitaires incontournables, car elles s’avèrent très utiles comme accessoire de bureau. Elles sont également prisées pour leur praticité et pour le fait de se démarquer des autres goodies.

Ainsi, n’hésitez pas à confectionner une trousse 100 % personnalisée avec un logo, un message ou une photo pour offrir un présent original ! En plastique ou en coton, ce support de communication sera un compagnon idéal pour vos collaborateurs ou vos clients.

De plus, il convient aussi bien aux femmes qu’aux hommes, et même aux enfants. À noter que la personnalisation peut se faire en couleur. Vous pouvez même broder ces pochettes.

Les pots de fleurs miniatures

Le pot de fleurs compte parmi les accessoires les plus insolites. Il est vrai qu’à l’heure actuelle, la préoccupation est à la conservation de l’environnement.

Quoi de mieux que ce présent pour montrer à vos clients et prospects combien la cause écologique importe pour votre marque ? Apposez votre logo sur ce produit écologique en guise d’accessoire publicitaire. Vous pouvez planter de fines herbes et des graines de condiments dans vos pots miniatures.

Les destinataires du cadeau pourront les utiliser pour aromatiser leurs plats. Dans l’idéal, veillez à ce que la matière des pots à offrir soit biodégradable.

La clé USB

En termes d’objets publicitaires, la clé USB a tendance à devenir la version technologique du stylo. Très discret et pratique, cet accessoire amovible peut s’emporter n’importe où avec soi.

N’hésitez donc pas à le personnaliser avec votre logo pour que ce support fasse effet. Certaines firmes ont même déjà songé à les « customiser » en les concevant à l’image de leur mascotte.

Les mugs personnalisés

90 % des travailleurs aiment travailler avec une boisson chaude. La plupart du temps, les moments de relaxation cocooning s’apprécient avec un chocolat chaud. Et si vous accordiez ce privilège à vos clients et prospects pour qu’ils se ressourcent et se détendent ?

Le mug et la tasse sont devenus des supports publicitaires très convoités grâce à leur côté pratique et esthétique. Tout comme les trousses, vous pouvez y apposer votre marque, une phrase d’accroche pertinente ou encore votre slogan, selon vos besoins.

Aussi, il existe des versions plus poussées affichant votre logo dès que le récipient est chauffé. Cet accessoire ludique vous servira à vous démarquer de vos concurrents, même si ces derniers ont également envisagé le même support publicitaire.

Le flip cover ou la coque de téléphone personnalisée

Nous savons tous que s’il y a un objet dont aucun individu ne peut se séparer aujourd’hui, c’est bien le téléphone. Alors, pourquoi ne pas offrir une housse de protection de smartphone à vos clients ?

Cette coque contribuera grandement à la sécurité de leur portable, et elle véhiculera votre marque où qu’ils soient.

Seul bémol, vous devez avoir une idée plus ou moins précise du modèle de smartphone de chacun des destinataires du cadeau. Néanmoins, il reste envisageable d’opter pour des modèles prédéfinis puisqu’une grande partie des smartphones adoptent plus ou moins le même design.

Des petits gâteaux personnalisés

Aussi surprenant que cela puisse paraître, cette idée de stratégie marketing se fait ! Tout comme les macarons offerts en cadeau d’entreprise, les gâteaux personnalisables sont très prisés de nos jours.

Le concept est très simple : personnalisez des petites gourmandises aux multiples saveurs (gingembres, cannelle, aux pépites de chocolat, etc.) en faisant graver le nom de votre marque.

Vous ravirez à coup sûr les papilles et le cœur de vos clients. Il est tout de même judicieux d’envisager un bon emballage pour éviter que vos biscuits ne s’émiettent rapidement ou ne se cassent. Ledit emballage vous aidera également à bien les conserver.