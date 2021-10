Le référencement naturel est l’ensemble des méthodes utilisées pour un meilleur classement de votre site sur Google. Il fait intervenir des éléments naturels pour une meilleure portée du site. C’est grâce au SEO qu’il y a un flux de visiteurs sur les sites e-commerce. Un excellent SEO est alors synonyme d’un bon chiffre d’affaires pour la boutique.

Mais comment réussir le référencement naturel de votre site e-commerce ? Quels sont les leviers sur lesquels vous devez appuyer ? Nous vous invitons à en savoir davantage dans cet article.

Les éléments clés d’un référencement naturel

Pour la réussite d’un excellent SEO, il convient d’y intégrer quelques éléments importants. Ils sont nombreux. On peut citer par exemple la production de contenu de qualité, l’utilisation des mots-clés adéquats, l’infographie, le choix d’un bon nom de domaine, l’utilisation des liens hypertextes.



Quand commencer le SEO du site e-commerce ?

Le référencement naturel d’un site commence avant sa mise en ligne. Il s’opère lors de la rédaction des différentes pages. A cette étape cruciale intervient l’intégration des mots-clés. Ils représentent les mots entrés dans la barre de recherche du moteur. C’est grâce à ces mots que le site sera mieux référencé par le moteur de recherche.

Comment effectuer le choix des mots-clés ?

Le choix des mots-clés est fonction de la niche du site e-commerce. Le meilleur endroit pour les retrouver demeure Amazon. Ce dernier étant le plus grand site de e-commerce. Ils sont trouvables sur SEMrush, un outil contenant moult mots-clés répartis en thématique. Au-delà des mots-clés principaux, il y a des mots-clés de longue traine. Ils interviennent dans le contournement des mots-clés trop concurrentiels.

Comment placer les mots-clés ?

Les mots-clés sont placés de manière naturelle dans le texte. Cela favorise une lecture fluide et un bon repérage par les robots du moteur de recherche. Google aime mieux les mots-clés insérés naturellement que ceux insérés pour les machines.

Les différents endroits où il convient de placer les mots-clés sont notamment dans le titre de l’article, dans la première phrase de l’introduction, dans l’un des titres H2 et H3, obligatoirement, de façon aléatoire dans le texte et mis en exergue en étant écrit en gras, dans la conclusion.

Le nom de domaine du site e-commerce

Un bon nom de domaine est celui qui contient le mot-clé principal de votre thématique. En étant inclus dans le nom de domaine, celui-ci le valorise. Outre cette valorisation aux yeux des moteurs de recherche, le site est perçu comme étant expert dans son domaine.

La rédaction du contenu du site e-commerce

La rédaction du contenu reste l’élément le plus important pour un bon référencement naturel du site e-commerce. Les textes doivent être bien rédigés et comporter au maximum six différents mots-clés. Afin de créer un champ sémantique autour des mots-clés, les mots-clés de longue traine viennent en renfort. Le contenu doit être fluide et facile à lire.

Les titres des différentes pages doivent comporter au moins un mot-clé. Ils attestent de votre crédibilité auprès des moteurs de recherche. Une page doit impérativement comporter des textes. Une page sans texte est moins référencée par Google. L’idéal serait de commenter les images et vidéos insérés dans les pages.

L’ergonomie du site

Une page bien référencée prend trois secondes pour se charger. Au-delà, elle chute dans le classement. Il convient alors d’utiliser des images de bonnes résolutions, mais pas trop lourdes.

Les balises et méta-balises

Un bon SEO fait intervenir des balises et méta-balises. Les balises sont indispensables pour un site e-commerce. Les balises correspondent à des champs de texte qui confèrent une armature au contenu et aux mots-clés. Les méta-balises visibles uniquement par le propriétaire du site sont destinées à Google.