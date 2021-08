3 outils pour automatiser un business en ligne rapidement

Avoir un business en ligne représente beaucoup de travail. Souvent, un solopreneur se cache derrière l’écran et doit faire, seul, l’équivalent de plusieurs métiers.

Certes, il a l’avantage de travailler quand il le souhaite et de prendre un jour de repos s’il en a envie. Mais quand il ne travaille pas, son business ne progresse pas, surtout au début de son activité. Pourtant, avec tant de travail à effectuer, un jour de repos de temps à autre serait bien mérité. Alors comment concilier travail et repos ?

Grâce aux outils pour automatiser son business en ligne ! Nous vous présentons 3 logiciels réputés, qui sont fiables et complets.

Systeme.io est une plateformetout-en-un rassemblant des outils pour aider à convertir des leads mais aussi pour automatiser un business en ligne.

Il comprend plusieurs services variés des autorépondeurs, des campagnes de mailing, de l’hébergement de sites, des programmes d’affiliation… Il permet également de proposer des formations à vos clients grâce à sa plateforme de webinaires. Le logiciel d’Aurélien Amacker permet véritablement de créer et de réussir son tunnel de vente.

Grâce à cette plateforme, il est possible d’attirer des prospects et de les convertir. Elle possède également des outils de gestion de boutique en ligne, permettant de vendre des produits physiques.

C’est donc un outil de webmarketing très complet qui peut en remplacer plusieurs. Cela évite d’aller et venir sur plusieurs logiciels différents, et c’est aussi un coût moins élevé. La formule la moins chère s’élève à 27 € et comprend de nombreux services. 14 jours sont offerts.

Cette plateforme 100% française a une vocation internationale. Elle cherche à être moderne et à satisfaire ses clients, qui sont tous types d’entrepreneurs. Ainsi, des mises à jours régulières sont mises en place afin de maintenir un niveau de qualité élevé et éviter les erreurs techniques du site.

Jarvee

Systeme.io est centrée sur les sites web et la vie de l’entrepreneur. Jarvee est également un outil pour automatiser un business en ligne, mais se concentre sur les réseaux sociaux. Il permet d’avoir de nombreux abonnés de qualité sans avoir recours à des pratiques douteuses. Jarvee fonctionne sur les réseaux sociaux les plus populaires, comme Instagram, Pinterest, Linkedin, Twitter et Facebook.

Jarvee permet d’automatiser nos publications sur nos divers réseaux sociaux. Programmez vos posts du mois en quelques minutes pour vous concentrer sur autre chose le reste du temps ! Il existe déjà plusieurs logiciels qui permettent de planifier les publications ; Jarvee va plus loin : il peut suivre automatiquement des comptes qui nous ressemblent, mais également commenter les publications des autres et envoyer des messages privés.

La formule la moins chère est à 29,95 $ par mois. Attention, il n’est pas disponible sur Mac.

Active Campaign

Active Campaign est un logiciel qui gère les newsletters. Il existe une multitude d’exemples afin de trouver l’inspiration. Mais Active Campaign va plus loin en proposant des modèles utilisables. Police d’écriture, taille des caractères, couleurs, images, tout est bien pensé. Choisissez le modèle qui vous convient afin de créer nos propres newsletters.

Avec ce logiciel, vous ne perdez plus de temps à imaginer le design d’une newsletter. Vous avez un message à faire passer ? Choisissez parmi les modèles proposés, et écrivez votre texte.

L’interface est facile à prendre en main et il existe une période d’essai de 30 jours. Durant ce premier mois, l’utilisateur est limité à 1250 mails et 250 contacts par mois. Il peut ensuite choisir l’une des trois formules proposées. Le nombre de mails pouvant être envoyés sera alors illimité, et une liste de 1000 abonnés peut être établie. Avec Active Campaign, envoyez vos mails professionnels en toute simplicité.