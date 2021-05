Tout savoir sur le motion design

Une bonne communication en entreprise a forcément besoin de textes, d’images, d’illustrations, mais aussi de symboles.

Chacun de ces éléments a un fort impact dans le renforcement de la visibilité des produits et la rentabilité de l’activité.

Toutefois, le résultat est encore plus épatant lorsqu’ils sont combinés avec la technique du motion design. En quoi consiste cette méthode et quel est son impact sur la communication en entreprise ?

Le motion design : de quoi s’agit-il ?

Avant de s’attaquer à la définition du motion design, il y a d’abord lieu de faire une petite précision sur sa dénomination. En effet, l’expression est elle-même l’abréviation du groupe de mot anglais « motion graphics design ». Dans un français simple, cela signifie l’art de donner vie au graphisme par l’animation.

Explicitement, le motion design implique l’usage de certaines techniques et méthodes bien définies. Leur but est de pouvoir réaliser des conceptions audiovisuelles et animées dans une combinaison d’éléments typographiques et de formes graphiques.

Dans le même temps, le processus intègre l’usage des éléments en 3D ou toute illustration de type images ou vidéos. Sa finalité est de transmettre le message de la façon la plus claire et la plus simple que possible.

Plusieurs professionnels accompagnent les entreprises pour un bon projet de motion design. Vous pouvez vous rendre sur leur site.

Le motion design : quid de ses avantages ?

Ce qui fait le charme de cette technique d’animation, c’est l’ensemble des avantages qu’elle offre pour une bonne communication d’entreprise.

Une solution pour retenir l’attention de sa clientèle

Le principe du motion design est de permettre à chaque entreprise de présenter différemment ses produits et services. Cette condition est d’ailleurs celle qui justifie l’usage des illustrations et des images animées. À long terme, l’objectif est d’attirer l’attention du public et de susciter des réactions.

En réalité, le motion design n’est que la version améliorée de l’animation vidéo classique de présentation. Elle est juste plus attractive et plus parlante. Selon les chiffres, 80 % des internautes préfèrent visualiser un contenu animé sur les sites que de lire des textes. Ainsi, cette perspective est la meilleure pour une bonne rétention de votre audience.

Une solution pour un meilleur engagement de sa clientèle

Le motion design joue également le rôle d’un bouton de call-to-action. Son défi principal est en effet d’inciter le public cible à passer à l’action. Dans cette dynamique, sa mise en place est programmée pour stimuler les émotions de la cible et de le conduire vers les services et produits en promotion.

Sur les sites internet, les landing pages ou toute autre plateforme web, le motion design est un véritable indicateur de performance. Sa présence permet de multiplier par dix le taux d’engagement du public et de booster les ventes.

Seulement, pour atteindre de tels résultats, l’assistance d’un professionnel est quasiment indispensable.

Une solution pour améliorer son référencement

Pour toute entreprise, la visibilité sur les moteurs de recherche est une préoccupation majeure. Cela participe dans la grande majorité des cas à la promotion de l’activité et à l’amélioration des ventes. Cela dit, en attendant de se faire une place de choix sur Google, le motion design est une bonne alternative pour toute entreprise qui veut booster sa vente sur YouTube.

En effet, les vidéos concoctées avec la technique du motion design ont généralement une meilleure cote sur cette plateforme. Elles sont souvent assez efficaces pour générer des réactions et obtenir des résultats rapidement. Par ailleurs, les contenus du motion design peuvent également être utilisés sur les pages de vos sites internet.

Cette méthode est aussi très utile pour augmenter ses chances de se retrouver mieux référencer sur Google.