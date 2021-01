Community manager : tout ce que vous ignoriez sans doute !

Au cours de ces dernières années, internet a facilité l’apparition de nouveaux métiers. Celui de community manager en fait partie et consiste à gérer la présence en ligne d’une marque ou entreprise.

Pour cela, le community manager fédère également une communauté d’internautes. Il entretien de bonnes relations avec les journalistes, internautes, et autres sur les réseaux sociaux.

Cependant, les spécifications de ce métier sont encore inconnues du grand public.

Ses missions

Pour atteindre ses objectifs, le community manager procède à une sélection des réseaux sociaux. Ce sont ces derniers qui serviront de support de communication à propos de son employeur. Pour Banana Content, il peut s’agir d’une marque ou une entreprise.

Ainsi, le community manager prend part aux discussions et les modère. Selon son cahier de charges, il peut être amené à créer et administrer lui-même des espaces d’échanges. Ce sont souvent des blogs, forums et autres pour maintenir un lien étroit avec les usagers.

Porte-parole de la marque ou l’entreprise sur internet, ce spécialiste s’assure de leur e-réputation et notoriété.

Quelles sont les qualités requises ?

L’une des plus essentielles est l’aisance relationnelle, indispensable de nos jours. Malgré le fait qu’il travaille derrière un écran, le community manager est constamment en contact avec un groupe d’internautes.

Cela souligne la nécessité de rester courtois et sympathique, tout en sachant forcer au besoin. Vous devrez quelques fois gérer des conflits. Être réactif et curieux sera également nécessaire, afin d’être en phase avec les différents changements et les nouveaux outils.

Le community manager doit être créatif et une force de proposition. Ces qualités permettent d’accroitre et créer de nouveaux axes de communication dans la communauté qu’il fédère. En somme, la polyvalence est le maitre mot.

Carrière et perspectives

En général, tous les profils sont compatibles avec la fonction de community manager. Les recruteurs ont une préférence pour les candidatures ayant des expériences en journalisme, rédaction ou écriture.

Si vous savez produire du contenu rédactionnel, cela peut être un véritable atout pour embrasser cette carrière. Suite à un premier contrat, il existe de nombreuses perspectives de carrière en tant que community manager.

Les métiers en rapport avec les médias et la communication regorgent d’opportunités à saisir. Selon vos compétences et spécialisations, les fonctions de responsable de projet web, gestionnaire de contenus éditoriaux peuvent être occupées. En début de carrière, un community manager gagne environ 2000 euros bruts par mois.

Comment devenir community manager ?

Il n’existe pas de nombreuses formations en community management. Les entreprises ont plutôt certaines préférences en matière de recrutement. Elles privilégient les titulaires d’un Bac + 5 en sciences humaines, avec des compétences avérées en web et réseaux sociaux.

Depuis quelques années, un changement s’observe. Quelques écoles offrent maintenant des cursus spécifiques pour faire face à la demande sans cesse croissante.

L’EEMI a été l’une des premières à délivrer un Bac + 3 Community manager et Animateur blog. D’autres n’ont pas tardé à suivre cette voie. L’INSEEC propose le master Web Community manager & Réseaux sociaux depuis plus de dix ans. Les étudiants peuvent poursuivre avec un master 2 professionnel Expert Média à la Sorbonne Nouvelle. Le diplôme le plus courant sur le marché est celui de la licence pour la fonction de community manager.

Le métier de community manager réserve encore de nombreuses possibilités d’évolution au cours des prochaines années. En attendant l’arrivée des diplômes plus spécialisés, des profils variés peuvent encore l’exercer. Il convient quand même d’acquérir les compétences septiques indispensables pour bien l’exercer. Les entreprises sont de plus en plus exigeantes en la matière, et seuls les meilleurs seront retenus.