Des livres captivants pour apprendre l’immobilier

Est-il encore nécessaire de vanter les vertus de l’investissement immobilier ? Bien qu’onéreux à l’entrée, c’est un secteur qui ne connaît pas de crises. Avec le temps, la valeur de votre bien ira forcément crescendo. Dans 15, 30 ou même 50 ans, vous vivrez confortablement grâce aux rentes de vos immeubles.

L’immobilier est un secteur qui fait rêver, et à juste titre. Seulement voilà… Pour les personnes externes au domaine, il est difficile de savoir par où commencer.

Comment acheter son premier bien quand on n’a presque pas d’argent ? Comment dénicher la perle rare dans cet océan de possibilités ? Dans les livres qui suivent, vous obtiendrez la réponse à ces questions et à bien d’autres.

Rentier à temps plein de Sébastien Hanouna

Quelques années plus tôt, si on avait prédit à Sébastien Hanouna qu’il vivrait confortablement de rentes immobilières, il aurait éclaté de rire. À 16 ans, il sort du système scolaire et se confronte à la dure réalité de la vie.

Sans ne serait-ce que son bac en poche, Sébastien papillonne de petit boulot en petit boulot. Et puis un jour, il n’en peut plus de cette vie… Alors chauffeur routier, il décide de tout plaquer pour se lancer dans l’immobilier. D’un coup d’essai, il fera un coup de maître.

À 27 ans, Sébastien Hanouna vit désormais confortablement grâce aux revenus générés par ses multiples propriétés. Dans ce livre sur l’immobilier de 188 pages, il livre les secrets qui lui ont permis de réussir dans l’immobilier alors que rien ne le destinait à pareil destin.

Les secrets de l’immobilier : comment bâtir votre liberté financière et vous assurer une retraite confortable de Charles Morgan

Pendant des années, chaque jour, Charles Morgan assistait à une scène pittoresque. Sur son divan, des retraités venaient raconter la misère dans laquelle ils se trouvaient. Après des années de bons et loyaux services, ces anciens professionnels survivaient désormais plus qu’ils ne vivaient.

Pour le psychologue, ce fût un électrochoc. Malgré ses revenus confortables, il prit conscience de la précarité de sa situation. Parce que la retraite doit être un moment de plaisir, Morgan se jeta à corps perdu dans l’immobilier.

Parce que le bonheur ne peut être atteint sans liberté financière, ce livre de 388 pages vous donne toutes les clés pour investir intelligemment en immobilier.

L’immobilier pour les nuls, 5e édition de Catherine Sabbah et Laurence Boccara

Dans ce livre de 576 pages, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour (enfin) comprendre le secteur immobilier. Écrit à quatre mains, ce livre est un ouvrage à posséder à tout prix. Achat, construction, fiscalité…

Tous les thèmes connexes à l’immobilier y sont traités avec diligence. Au moment où vous parcourez ce livre, c’est comme si un spécialiste de la question était assis à vos côtés.

Sur Amazon, les commentaires élogieux à l’endroit de ce livre ne manquent pas. Au fil de 5 grandes parties, il aide le novice à mieux appréhender le domaine immobilier :

devenir propriétaire ;

la pierre comme placement ;

location, mode d’emploi ;

faire construire dans les règles de l’art ;

les crédits immobiliers : du prêt-à-porter au sur-mesure.

Agent immobilier : statut juridique, achat, vente, location, gestion de Jean-Marie Moyse

Avec 632 pages, le moins que l’on puisse dire est que ce livre est extrêmement complet. Que vous soyez un agent immobilier qui souhaite peaufiner ses compétences ou un particulier qui désire faire appel à une agence immobilière, ce livre a la réponse aux questions que vous vous posez.

« Agent immobilier : statut juridique, achat, vente, location, gestion » est un livre que l’on prend plaisir à relire. À ce jour, il a été réédité 20 fois, preuve indéniable de son succès.

Comment investir en immobilier locatif de Daniel Vu

Il a fallu 546 pages pour que Daniel Vu considère son livre comme achevé. Presque 600 pages ont été nécessaires pour répondre à une question maintes fois posée : comment investir en immobilier locatif ?

Après avoir lu ce livre, vous saurez tout ce qu’il y’a à savoir sur ce secteur. Ce qui met à mal les jeunes investisseurs, c’est le manque d’informations. Sans la bonne donnée, impossible de savoir si l’on fait fausse route, comment améliorer ses gains et surtout comment être en accord avec le fisc.

Au travers de ce livre, Daniel Vu éclaire la lanterne des potentiels investisseurs et leur permet de vraiment rentabiliser leurs fonds.