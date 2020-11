Ce qu’il faut savoir faire pour bien rédiger pour le web

Rédiger pour le web ne s’improvise pas. C’est un art à part entière qui requiert un savoir-faire spécifique et une parfaite maîtrise de certaines techniques.

Contrairement à la rédaction manuscrite, vous écrivez en ligne et vos textes seront lus sur un écran par des milliers de personnes.

De la présentation au fond, tout doit être scrupuleusement soigné. Il faut, en plus, avoir un beau plume et une créativité sans faille.

Découvrez comment bien rédiger pour le web.

Faire preuve de créativité

Souvent, l’inspiration peut faire défaut, à cause d’une pression liée au temps ou à la qualité ou d’une créativité en berne. Ce qui pourra par la suite provoquer par le fameux syndrome de la page blanche. Cette situation se manifeste par le blocage à écrire. Il est impossible d’écrire un mot ou quelques phrases de plus.

Pour vaincre ce problème, n’hésitez pas à stimuler votre créativité. Donnez un coup de boost à votre inspiration avec des activités comme la lecture, la musique, le film ou les sorties. Vous pourrez également changer de sujet, avant de reprendre celui sur lequel vous êtes bloqué. N’hésitez pas non plus de demander de l’aide et de vous fixer un objectif pour être plus motivé.

Lecture à l’écran : c’est bien spécifique

La lecture à l’écran présente certaines spécificités comparées à la lecture sur support papier. Contrairement aux lecteurs des magazines et des livres qui visent à lire la totalité des bouquins dans la plupart des cas, les internautes surfent sur Internet pour trouver des informations bien précises. Vous devrez donc produire des contenus adaptés au comportement de cette catégorie de personnes.

Tout d’abord, accordez une attention particulière à l’endroit où les internautes jettent un œil en premier comme l’introduction et les titres ainsi que les zones dites chaudes situées souvent sur la gauche de l’écran. Offrez, en plus, des textes bien aérés et des contenus adaptés à tout type de supports (tablettes, smartphones ou ordinateurs).

Savoir capter l’attention des lecteurs dès les premières lignes

Parmi les millions de contenus disponibles en ligne, les vôtres doivent se démarquer si vous souhaitez acquérir plus de lecteurs. Après avoir lancé une recherche sur un moteur de recherche, un internaute se comporte de la sorte : il lit les premiers contenus affichés sur le navigateur pour décider d’ouvrir l’article sur un nouvel onglet ou pas.

Si vous souhaitez donc que votre article ait plus de chances d’être lu, rédigez un texte accrocheur dès le premier paragraphe. Le lecteur ne quitte plus votre article si la suite lui semble agréable à lire et facilement compréhensible.

Pour bien rédiger un article susceptible de capter rapidement l’attention des lecteurs, mettez-vous dans la peau de ces derniers. Rédiger ne suffit pas, il faut que vous vous impliquiez et imprégniez du sujet pour offrir un contenu qui répond exactement aux attentes de vos lecteurs. Sachez qu’un internaute n’a pas assez de patience pour chercher longuement une information. S’il est là, c’est pour trouver rapidement une réponse à sa question.

Vous aurez donc intérêt à utiliser un champ lexical varié et adapté au domaine que vous traitez. Vous aurez premièrement plus de chance d’afficher dans la première page de résultats de Google et deuxièmement de rencontrer facilement et rapidement vos lecteurs.

Rester concis, mais clair

Pour améliorer massivement votre taux de lecture sur le web, soyez bref, mais clair. Mieux vaut écrire quelques mots faciles à comprendre par les lecteurs et bien rédiger que de faire plusieurs phrases qui n’apportent pas beaucoup d’intérêts à eux.

Évitez dans ce cas le remplissage et les phrases qui n’ont aucun rapport au sujet. Les internautes et mobinautes, moins attentifs et toujours pressés, n’accorderont pas du temps pour lire vos bla-bla-bla. Adoptez un style rédactionnel unique, en étant percutant, mais concis.