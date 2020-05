Quels métiers du web sont très recherchés au Canada ?

Très connu pour son taux de chômage assez bas, le Canada se présente comme une destination idéale pour les personnes qui souhaitent immigrer et trouver rapidement un emploi. En effet, il existe un grand nombre d’opportunités d’emploi au Canada et certains métiers du web figurent parmi les plus demandés par les entreprises.

Pour vous aider dans votre orientation, nous avons recherché quelques métiers du web très sollicités dans le pays.

Ingénieur DevOps

Le métier d’ingénieur DevOps fait partie des plus recherchés au Canada. Ce spécialiste en génie logiciel combine deux fonctions principales : celle de développeur en charge de la création d’application, logiciels ou sites web (le Dev) ainsi que celle d’administrateur du système qui s’occupe de son déploiement et de son exploitation (Ops).

Il exécute ses missions dans le strict respect des cahiers de charges et s’assure surtout du bon fonctionnement de ses logiciels et programmes. Si autrefois les ingénieurs spécialisés dans le développement et ceux de production étaient séparés dans leurs missions, l’ingénieur DevOps joue désormais ces deux rôles. Ainsi, cet expert en génie de logiciel doit disposer d’une grande expérience en systèmes d’information et savoir travailler en équipe.

En matière de formation, plusieurs employeurs et entreprises exigent au minimum un baccalauréat en génie électrique, en génie informatique ou dans un domaine connexe. À noter que l’ingénieur DevOps doit avoir une solide expérience en langages de programmation (C#/C++, Java ou .NET).

Chargé de projet web

Le chef ou chargé de projet web occupe de plus en plus une place importante au sein des entreprises. Ce spécialiste du web planifie, supervise et coordonne les activités liées à un ou plusieurs projets web de l’entreprise. Cependant, certaines entreprises distinguent un chef de projet d’un chargé de projet.

Ainsi, le chef de projet est identifié comme la personne qui s’occupe de la conduite de tous les projets en cours jusqu’à leurs termes alors que le chargé de projet a en charge un projet spécifique. Il a aussi pour mission de diriger les équipes de professionnels qui l’accompagnent dans la réalisation du projet. Sur le plan de la formation, ce spécialiste du web doit avoir un baccalauréat (BAC) en informatique, en communication ou en affaires. Il peut aussi disposer d’un diplôme d’études collégiales en informatique, en art graphique, en conception web ou en administration des affaires.

Le chef ou chargé de projet web occupe de plus en plus une place importante au sein des entreprises. Ce spécialiste du web planifie, supervise et coordonne les activités liées à un ou plusieurs projets web de l’entreprise. Cependant, certaines entreprises distinguent un chef de projet d’un chargé de projet. Ainsi, le chef de projet est identifié comme la personne qui s’occupe de la conduite de tous les projets en cours jusqu’à leurs termes alors que le chargé de projet a en charge un projet spécifique.

Il a aussi pour mission de diriger les équipes de professionnels qui l’accompagnent dans la réalisation du projet. Sur le plan de la formation, ce spécialiste du web doit avoir un baccalauréat (BAC) en informatique, en communication ou en affaires. Il peut aussi disposer d’un diplôme d’études collégiales en informatique, en art graphique, en conception web ou en administration des affaires.



Développeur d’applications

Le développeur d’applications mobiles s’occupe de la réalisation technique d’une application selon un cahier des charges bien défini. Il a ainsi pour mission de concevoir, d’améliorer ou d’adapter des programmes informatiques ou logiciels dédiés au traitement des données. Plusieurs entreprises basées au Canada et évoluant dans divers secteurs d’activité recrutent des développeurs d’applications pour la création des logiciels adaptés à leurs activités.

Comme formation, les développeurs d’applications ont pour la plupart un diplôme universitaire même s’il est possible d’exercer ce métier sans avoir un diplôme dans le domaine. Il est exigé au développeur d’applications d’excellentes compétences techniques ainsi que la maîtrise de certains outils. Enfin, il doit également connaître quelques langages de programmation.

Développeur Full-Stack

Considéré comme la personne à tout faire de la programmation, à tout faire, le développeur full stack empile plusieurs compétences à la fois (back, front, architecture, expérience utilisateur, etc.). Généralement autonome, ce professionnel peut à lui tout seul créer, développer, coder et maintenir un site web du début à la fin, peu importe qu’il soit accompagné ou non par un chef de projet ou un pôle marketing.

Il est demandé au développeur full stack d’avoir une formation technique de base en informatique du niveau collégial ou universitaire. Par ailleurs, compte tenu de l’évolution constante des exigences de ce métier, le développeur doit actualiser ses connaissances en suivant des formations et en obtenant de nouvelles certifications professionnelles.

Vous êtes intéressé par le web, découvrez un blog pour entreprendre sur le web et obtenir des informations utiles sur plusieurs domaines du web.