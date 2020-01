Téléphone neuf ou d’occasion : 3 comparaisons avant de faire le bon choix

Les smartphones continuent de monter en gamme. Les écrans deviennent pliables. Les capteurs photo dépassent les 48 mégapixels. Le RAM de plus 8 Go arrive sur le marché. Et les réseaux mobiles passent en 5G. Avec cette course effrénée de technologie, les appareils mobiles deviennent très vite obsolètes. En face, les consommateurs se divisent. Il y a ceux qui ne jurent que par des téléphones neufs. Et il y a ceux qui préfèrent acheter des produits d’occasion tels qu’un iPhone reconditionné. Alors, neuf ou occasion ? Pour répondre à cette question, focus sur les avantages de chaque catégorie.

Nouvelles fonctionnalités, avantage pour les smartphones neufs

Chaque année, bon nombre de mobinautes attendent avec impatience la Foire Internationale d’Électronique (FIA) de Berlin. Ce même engouement se trouve chez les fans d’iPhone qui attendent le prochain Keynote du CEO d’Apple.

Leur objectif : connaître le prochain modèle de smartphone produit par leur marque préférée pour ensuite l’acheter. Ces utilisateurs achètent chaque année un nouveau téléphone qui possède des caractéristiques techniques améliorées par rapport à la version précédente. L’avantage d’acheter du neuf, c’est ça : profiter d’un appareil beaucoup plus performant.

De l’autre côté, il y a ceux qui préfèrent acheter à leur rythme et rachètent un smartphone d’occasion. Il ne s’agit pas bien sûr d’un appareil dernier cri. Mais un iPhone reconditionné est-il aussi dépassé que ça ? Ce n’est pas du tout le cas quand on voit qu’un téléphone remis à neuf a été utilisé par son ancien propriétaire que pendant moins d’une année. Il y a même les mobiles neufs qui ont été retournés par les clients avant l’expiration du délai de rétractation.

Prix, avantage pour les smartphones d’occasion

Lorsqu’on regarde les smartphones ultramodernes, on voit qu’ils coûtent parfois jusqu’à plus de 2 000 €. Ceux qui s’investissent dans l’achat de tel produit n’en seront pas déçus. Mais pour bon nombre d’utilisateurs, ce prix exorbitant est prohibitif.

Pour eux, il n’y a pas question de dépenser plus que le SMIC pour un appareil qui ne sera plus d’actualité l’année prochaine. Surtout que le prix d’un téléphone reconditionné est de 2 à 3 fois moins cher que le neuf.

Pour rappel, un mobile reconditionné est un appareil « presque neuf » qui a subi quelques usures, mais qui garde toutes ses fonctionnalités. Celui-ci est ensuite testé et réparé. Des accessoires neufs lui sont attribués. Puis, il est remis à la vente avec cette étiquette de « produit recyclé ». Acheter ce type de smartphone permet de profiter d’un téléphone haut de gamme à un prix très accessible. De plus, acheter un produit recyclé est un geste écologique.

Fiabilité, match nul

Un appareil neuf est un appareil cacheté qui n’a pas encore été démonté. Le smartphone est supposé impeccable et possédant une durée de vie plus longue. Sa durée de garantie est plus longue. Soit 24 mois contre 6 à 18 mois.

Mais cela ne veut pas dire qu’il est exempt de défaut. Souvenez-vous de l’épisode de la batterie explosive d’un modèle de phablette d’une certaine marque célèbre. Et puis la durée de vie d’un appareil ne dépend pas de son état, mais de la façon que le propriétaire l’utilise (utilisation de cache-écran, respect de cycle de charge, limitation de consommations de données, etc.).

Le téléphone d’occasion n’est pas par nature voué à la longévité. Il faut enlever de sa durée de vie la période où il était encore dans les mains de son premier acquéreur. Mais en prenant l’exemple d’un iPhone reconditionné, l’utilisateur n’est pas du tout lésé. En effet, avant d’être revendu, le mobile Apple transite d’abord dans un centre agréé où il est pris en main par des techniciens qualifiés. Tous ses composants usés sont remplacés.

Verdict

Un téléphone neuf ou un téléphone d’occasion, lequel choisir ? Chacun peut garder sa mode de consommation, puisque dans chacun des cas, il y aura des inconvénients et des avantages.