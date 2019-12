Révolution technologique de l’emballage par une start-up nantaise

L’écologie et l’environnement sont au cœur des discussions actuelles. En effet, plusieurs manifestations visent à éradiquer l’utilisation d’emballages ou de paquets à usage unique.

C’est dans cette optique qu’une start-up située à Sainte-Luce, cofondée par Stéphane Lerays, et comptant une quarantaine de salariés, a décidé de révolutionner le monde de l’emballage et de la mise en paquet des produits à livrer dans l’E-commerce. En effet, le nombre d’emballages en carton utilisés pour livrer les paquets vendus en ligne ne cesse d’augmenter alors que cette méthode d’emballage n’est pas adaptée du point de vue environnemental, car le recyclage du carton dans le monde ne peut pas encore suivre la cadence, mais aussi par rapport au fait que de nombreux produits se retrouvent inutilisables ou détériorés à la livraison.

En effet, la « The Box » créée par la start-up Living Packets située à Nantes semble être une solution à ces deux problématiques, car elle propose un emballage confectionné en plastique recyclé truffé de puces électroniques. La structure du paquet permet de protéger de manière optimale les produits à livrer, ce qui permet de ne plus utiliser depapiers à bulles ou d’étiquettes, qui font partie des déchets dangereux pour l’environnement. Les puces installées servent principalement à la localisation des paquets ainsi qu’au contrôle de l’humidité et de la température pour les paquets fragiles. On y retrouve également des capteurs de chocs et une caméra embarquée.

Ces paquets high-tech et respectueux de l’environnement sont aussi réutilisables plusieurs fois voire un millier de fois selon Stéphane Lerays.La start-up collabore déjà avec quelques entreprises à l’exemple de Cdiscount qui a déjà entamé des livraisons tests en conditions réelles auprès de 150 clients dans la région de Bordeaux. Le groupe Orange va lui aussi suivre le pas l’année prochaine pour l’approvisionnement de ses boutiques.

Le tarif prévu pour le grand public sera de 2€ l’envoi, via les commerces en partenariat avec la start-up. Ces derniers se chargeront de réceptionner et redistribuer les emballages.