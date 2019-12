Faut-il privilégier Internet pour apprendre ?

Ne vous êtes-vous jamais demandé comment cuire un aliment ? Où se situe la région la plus habitée d’un pays ? Ou… comment traduire une phrase dans une langue étrangère ? Pour répondre à ces questions vous avez sûrement effectuer une ou plusieurs recherches sur Internet.

Un merveilleux outil qui ouvre ses portes aux petits comme aux plus grands pour en apprendre toujours plus !

Où on veut, quand on veut !

Une simple connexion Internet vous suffit pour qu’en un clic vous puissiez apprendre une nouvelle recette de cuisine, découvrir et apprendre un métier ou perfectionner l’apprentissage d’une langue étrangère avec des méthodes « e-learning » par exemple. Et tout cela sans sortir de chez vous !

Ces programmes complets en ligne sont des cours ouverts à tous, dispensés par des écoles ou des universités à travers le monde voir même des organismes de formation comme Pôle Emploi. Nommons également les certifications que l’on peut obtenir à l’issu de ces programmes en ligne avec OpenClassroom ou encore Google, qui reconnaissent votre temps passé à apprendre et le valorisent même professionnellement.

La facilité d’accès à l’apprentissage via ces programmes révèle des résultats encourageants autant pour les écoles que les entreprises, qui trouvent les cours en lignes plus efficaces que les enseignements classiques.

Photo : Unsplash

Entraide et partage

Qui dit réseau mondial, dit informations internationales et échange avec le monde entier. Contrairement aux idées reçues, la digitalisation ne nous coupe pas du reste du monde, mais ouvre la population à des communautés et des informations parfois hors de portée sans l’aide du web. Ce vecteur numérique permet de créer de véritables « lieux » de partage et d’entraide qui forme alors de réelles pratiques positive à une échelle illimitée.

Le domaine de l’informatique par exemple regroupe de nombreux forums et de sites web dédiés aux échanges d’astuces ou de transmission de connaissances sur des sujets ou problématiques particulières. Certains informaticiens vous diront même qu’ils ne peuvent pas exercer leur métier sans Internet. C’est pour dire l’importance des ressources humaines, sociales et informationnelles que constituent nos moteurs de recherche.

Il est également question d’entraide et même d’encouragement à travers des sujets plus informels et de développement personnel comme les Tedx qui laisse place au partage et à la transmission de conseils via les expériences concrètes des orateurs.

Divertissez-vous à l’infini

Tout est à portée de clic y compris les jeux qui stimulent les jeunes enfants et défient les adultes à l’aide de la « gamification » dans des situations d’apprentissages. Les jeux apportent créativité, maîtrise de soi, challenges et réflexion, qui sont autant d’atouts à mettre en oeuvre pour apprendre efficacement.

Pour cela de nombreux jeux sont disponibles en ligne pour vous aider à stimuler votre mémoire, votre habilité stratégique, votre esprit mathématique ou bien encore vous apprendre à contrôler vos émotions. Les sites de casinos en ligne permettent, par exemple, de travailler sur tous ces différents aspects à la fois avec des jeux comme le poker ou le blackjack. Si l’idée vous intéresse, des plateformes de comparaison de sites de casino comme bonus.ca permettent de bénéficier des meilleures offres et de bonus. De plus, si vous pouvez améliorer vos capacités cérébrales en jouant, des tours gratuits sont un excellent moyen de faire fructifier votre argent aussi. De quoi faire d’une pierre deux coups !

L’ère digitale se poursuit en incluant de plus en plus de ressources qui embellit l’outil de communication tant utilisé qu’est Internet. Cela permet alors d’envisager un monde où le savoir et la transmission sont ouverts et accessibles à tous.