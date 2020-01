Comment acheter des followers de qualité sur Instagram ?

L’achat de followers est une pratique incontournable pour booster son audience sur Instagram. Cependant, il faut acheter les bons followers, car tous les comptes Instagram ne sont pas réels. Il existe des faux comptes. À travers cet article, nous allons pourquoi acheter des followers sur Instagram, comment acheter les bons followers et ce qu’il faut faire après l’acquisition de ses abonnés.

Pourquoi acheter des followers sur Instagram ?

Avec plus de 1 milliard d’utilisateurs mensuels et 500 millions de connexions journalières, Instagram est sans doute une vitrine publicitaire incontournable. Il est l’endroit idéal où vous pouvez partager vos selfies, idées et toute sorte de choses que vous aimez. C’est aussi le lieu par excellence pour faire connaître votre marque, vos produits ou services à des millions de personnes dans le monde. Lorsque vous achetez des followers, vous augmentez votre audience Instagram, ce qui vous permet de booster votre visibilité. Vous vous démarquerez rapidement de vos concurrents, car votre entreprise est perçue comme une entreprise de bonne réputation. En achetant des followers, vous obtenez plus de commentaires, mentions « J’aime », de visiteurs et d’abonnés. Grâce à l’implication de vos followers, vous pourriez promouvoir les valeurs de votre marque. Gardez aussi à l’esprit que développer votre audience sur Instagram nécessite un temps très long et beaucoup de travail acharné trans disque qu’acheter des followers est simple, pratique, économique et ne prend que quelques secondes. Vous pouvez passer de 1 000 followers à 100 000 followers et plus en quelques clics.

Les techniques pour acheter des followers réels et de qualité

Gagner des followers naturellement

Avant d’acheter des followers, vous devez réussir à en gagner d’abord naturellement. C’est le principe du jeu ! Pour commencer, engagez un spécialiste des réseaux sociaux et mettez en place une stratégie marketing Instagram. Postez régulièrement des contenus variés (photo, vidéo, gift, texte), engageants et de haute qualité. Associez des hashtags à chacun de vos posts. Les hashtags seuls peuvent vous aider à augmenter vos followers, commentaires et mentions « J’aime » de 20 %. Pour gagner encore plus d’abonnés, intégrez la géolocalisation dans vos posts et postez à des moments stratégiques (heure de fréquentation comme l’après-midi, la soirée…).

Acheter des followers

Après avoir constitué une importante base de données de followers, vous devez maintenant penser à en acheter pour agrandir votre audience. Il existe des milliers de sites web qui proposent des abonnés Instagram à vendre, mais tous ces sites ne sont pas légitimes et sérieux. Pour cela, avant tout achat, faites des recherches sur le web, lisez les avis des utilisateurs des services de vente de followers, comparez les offres et recueillez l’opinion de vos proches qui ont déjà eu à utiliser ces genres de services. C’est à ce prix que vous pouvez acheter followers instagram 100 % réels, de qualité, en simplicité et rapidité. Vous aurez donc tout ce qu’il vous faut pour construire rapidement la réputation de votre entreprise.

Que faire après l’achat des followers ?

Après l’acquisition de vos abonnés instagram, vous devez développer et fidéliser votre communauté. Voici ce que vous ce qu’il faut faire :

continuer à fournir des contenus exclusif et de qualité ;

interagir avec votre communauté ;

utiliser les hashtags ;

organiser des concours ;

organiser des campagnes publicitaires.