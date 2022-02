Quelle caisse enregistreuse choisir pour un restaurant ?

Avec autant de caisses enregistreuses pour restaurants disponibles sur le marché, les propriétaires de restaurants peuvent avoir du mal à faire un choix.

Parmi les caisses enregistreuses de restaurant, il existe deux types très répandus : celle à écran tactile et celle à tablette.

La caisse enregistreuse à écran tactile

Les caisses enregistreuses à écran tactile sont généralement des caisses enregistreuses standard qui sont également équipées d’un écran tactile.

Elles permettent une navigation plus rapide dans le système et rendent le passage en caisse plus rapide.

La plupart de ces modèles sont équipés d’une imprimante intégrée et certains ont la possibilité d’ajouter un lecteur de cartes de crédit.

La caisse enregistreuse à tablette

La caisse enregistreuse à tablette, quant à elle, est une tablette configurée comme une caisse enregistreuse.

Ces systèmes sont plus chers que les systèmes traditionnels, mais ils offrent des fonctionnalités personnalisables.

Ils peuvent être utilisés comme des systèmes de point de vente complets à partir d’un seul appareil.

