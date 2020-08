Les designers Bauhaus : révolutionnaires du XXème siècle

Durant le XXème siècle, une école de renommée a gravé une empreinte dans l’histoire de l’architecture et du design. Il s’agit de Bauhaus, une institution fondée par l’unique et grand architecte walter gropius, qui a formé les plus grands designers de l’époque. Découvrez les œuvres de ces talentueux artistes qui ont marqué l’histoire.

Walter Gropius : une figure de référence en architecture

Né en 1883 à Berlin, Walter Gropius est un architecte d’origine allemande qui a marqué une révolution dans l’architecture du XXe siècle. En 1919, il a été choisi par le gouvernement pour l’instauration d’une école architecturale nommée Bauhaus.

La conception de l’institution a été inspirée par le concept des arts appliqués, de l’artisanat et de la construction pour former architectes, peintres, et sculpteurs dans l’art complexe de la construction. En effet, malgré sa durée de vie peu longue, l’école nationale Bauhaus a marqué l’histoire du secteur de l’architecture jusqu’à aujourd’hui. Les réalisations de l’architecte sont encore bel et bien connues et visibles en tant que patrimoine mondial.

Bauhaus : une école de renommée internationale

Ayant une forte expérience en technologie de la construction et en design, la réputation de walter gropius n’a fait qu’accroitre grâce à une collaboration étroite avec d’autres architectes célèbres comme Adolph Meyer. Pour l’expert en architecture moderne, l’instauration de l’école Bauhaus de Weimar devrait se baser sur l’architecture fonctionnaliste et esthétique.

De ce fait, l’école a été instaurée en fusionnant deux institutions préexistantes, celle des beaux-arts et des arts décoratifs et industriels. D’ailleurs, c’est pour cette raison que l’école est connue pour l’élaboration de structure simple, fonctionnelle et moderne, en éliminant la décoration de surface et en utilisant de nouveaux matériaux comme le verre.

Mais cette idée ne fut pas pour autant innovante, la philosophie étant très proche du mouvement Arts&crafts a déjà vu le jour en Angleterre à cette époque. La participation du même designer dans la fondation de l’institut des Arts décoratifs et industriels de Weimar n’a donc pas été une grande surprise, qui a ensuite été fusionné pour donner naissance à Bauhaus.

Bauhaus et ses œuvres iconiques

Exposant le talent d’artistes, Bauhaus est connu pour ses œuvres iconiques et contemporains en exposition universelle :

L’architecture Bauhaus, les édifices architecturaux de Tel-Aviv inscrites au patrimoine culturel de l’Unesco, la maison Hausa am Horn, l’école du Bauhaus de Dessau, Le Pavillon Allemand du Barcelone, La Villa Tugenhadt, le Parador Ariston, la maison Farnsworth, le Bauhaus-Archiv ;

la chaise Wassilly, la chaise Barcelona, les Nesting tables, le Berceau, la majorité des meubles d'aménagement intérieur IKEA de nos jours inspirés du concept art-déco Bauhaus ;

la théière Brandt, la lampe luminaire Wagenfeld, l'échiquier de Josef Hartwig, la poignée de porte Door Knob de Gropius ;

la théière Brandt, la lampe luminaire Wagenfeld, l’échiquier de Josef Hartwig, la poignée de porte Door Knob de Gropius ; Les peintures, les travaux de peintures de Paul Klee et Wassily Kandinsky, avec des formes géométriques originales et un graphisme moderne.

Une école attirant de talentueux artistes

Au commencement, les étudiants pouvaient accéder à l’école supérieure sans avoir besoin de diplômes, ni limite d’âge. Les 12 premiers mois de la formation étaient destinés pour l’acquisition des connaissances artistiques de base, pour ensuite suivre un cursus spécialisé en architecture d’intérieur, en art pictural ou en art moderne afin d’obtenir de solides compétences.

Au plus haut point de son activité, Bauhaus a recueilli pas moins de 192 étudiants, formés par 12 maitres et 5 vacataires excluant les conférences en externes. Sa renommée a attiré un grand nombre d’artistes tel que Paul Klee, Wassilly Kandinsky, Kathe Kollwitz, Die Brucke, Der Blaue Reiter, etc.

Malgré le fait que Bauhaus n’a existé que pendant 14 années, les œuvres réalisés ont impacté le domaine architectural depuis le temps jusqu’à nos jours. L’école va bien au-delà d’un simple mouvement architectural, il s’agit d’une philosophie à part entière combinant durabilité et modernisme.