Référencement naturel prédictif : qu’est-ce que c’est et comment le mettre en place ?

Le référencement naturel prédictif (maintenant connue sous le nom de saisie semi-automatique ) est un outil très utile pour explorer l’âme de votre prochain. Du maintien de la réputation de votre marque à la découverte de l’intention des utilisateurs , vous pouvez combler certaines lacunes dans votre stratégie de référencement en adoptant la saisie semi-automatique.

Qu’est-ce que le référencement naturel prédictif ?

Le référencement naturel prédictif est principalement une fonctionnalité pratique pour les utilisateurs. Il est conçu pour deviner l’intention d’un chercheur avant qu’il n’ait fini de le saisir.

Selon Google, Google Autocomplete réduit la frappe de 25% en moyenne . Cela peut ne pas sembler impressionnant au début, mais cumulativement, cela peut économiser jusqu’à 200 ans de temps de frappe en une journée .

Lancé pour la première fois en 2004, Google l’a baptisé Google Suggest . Leur prochaine grande étape dans le domaine de la référencement naturel prédictif a été Google Instant, qui a été mis en ligne en 2010.

Contrairement à la saisie semi-automatique, Google Instant met à jour les résultats de la recherche en temps réel. Pas besoin d’appuyer sur le bouton Entrée.

La saisie semi-automatique est, d’autre part, une partie intégrante de l’expérience de recherche et continue d’être solide.

Comment fonctionne le référencement naturel prédictif ?

Volume de recherche

Il n’est probablement pas surprenant que ce soit un déterminant important de ce qui apparaît dans la suggestion automatique.

Les termes populaires correspondent généralement bien à l’intention de recherche des utilisateurs. Étant donné que Google ne peut pas lire dans vos pensées, ils optent pour la prochaine meilleure chose: afficher des phrases que d’autres ont déjà recherchées.

Mais ce n’est pas si simple. Parfois, des facteurs supplémentaires peuvent avoir une plus grande importance en fonction du contexte d’une recherche et de l’emplacement de l’utilisateur…

Emplacement

Tout le monde ne voit pas les mêmes suggestions pour le même mot clé. L’emplacement et la langue de l’utilisateur influencent directement les prévisions de recherche.

Maintenant, Google ne se limite pas au suivi des adresses IP . Même l’emplacement physique de vos appareils est pris en compte. C’est pourquoi parfois les prédictions de saisie semi-automatique de Google peuvent varier même dans différents quartiers de la même ville.

Historique des recherches

J’espère que vous le savez déjà, mais Google recueille des données de toutes vos activités en ligne. Cela inclut les recherches, le courrier, les cartes, les calendriers… littéralement tout ce sur quoi ils peuvent mettre la main.

Mis à part les problèmes de confidentialité, ces données sont certainement essentielles à la capacité de Google à personnaliser vos résultats de recherche et à générer des suggestions de saisie semi-automatique personnalisées.

Fraîcheur du contenu

Parfois, Google accordera un traitement préférentiel aux sujets plus récents (plus récents) que les termes à volume de recherche élevé.

Cela est particulièrement vrai lors des grands événements internationaux.

Comment pouvez-vous tirer parti de la référencement naturel prédictif ?

Génération d’idées de mots clés (en particulier à longue traîne)

Les termes principaux (mots clés à volume élevé et à mot unique) sont probablement utilisés par les grands concurrents, et ils ne présentent souvent pas l’intention du chercheur de toute façon.

Les mots-clés à longue queue vont être votre pain et votre beurre. Ils comblent les lacunes de contenu et génèrent des idées de contenu à haute conversion sans fin .

Comprendre l’intention du chercheur

L’essence même d’une stratégie de référencement efficace réside dans la compréhension de l’intention d’un public cible et de la meilleure façon d’aider ces utilisateurs à atteindre leurs objectifs.

Mais deviner l’intention sans voir un certain contexte peut être assez difficile, comme vous pouvez l’imaginer.

Un coup d’œil aux suggestions de saisie semi-automatique recommandées peut vous donner une assez bonne idée de ce qui se passe dans l’esprit des gens lorsqu’ils tapent un mot clé donné.

Surveiller votre réputation en ligne

Lorsque quelqu’un recherche votre entreprise en ligne, la première chose qu’il verra probablement, ce sont les suggestions de saisie semi-automatique.

Bien que cela puisse être une aubaine, cela peut aussi être un cauchemar. Si des prédictions négatives apparaissent, elles peuvent être un casse-tête majeur.

Malheureusement, cela peut créer une boule de neige qui roule. Plus de personnes voient la suggestion négative et cliquent dessus, plus Google est susceptible de lui donner foi.

Il peut être difficile de les devancer, mais en être conscients peut souvent vous aider à résoudre le problème en dehors de Google, ce qui entraîne une diminution de cette suggestion.

Construire la réputation de votre marque en étant une marque géniale dans son ensemble rapporte toujours de gros dividendes.

Conclusion

Le référencement naturel prédictif a longtemps été un outil utile pour les spécialistes du marketing, il suffit d’un peu de compréhension pour savoir comment l’exploiter à votre avantage.