Foire aux vins 2022 : Franprix (groupe Casino) a organisé un live shopping le 19 septembre

Pour accompagner le lancement de sa Foire aux vins d’automne 2022, Franprix, l’enseigne de proximité du groupe Casino, a organisé un live shopping le lundi 19 septembre. Les internautes ont ainsi eu la possibilité de précommander les cuvées de la sélection et de se les faire livrer à domicile.

Jusqu’au 9 octobre, l’enseigne du groupe Casino Franprix propose sa Foire aux vins, une opération automnale qui valorise les meilleurs vins français. La sélection 2022 met l’accent sur les vins abordables, avec une majorité de bouteilles proposées à ses clients pour moins de 8 euros. De plus, 50% des bouteilles bénéficient d’une mécanique promotionnelle (remises immédiates, 2ème bouteille à -X%…).

Les principales régions viticoles sont mises à l’honneur : Bordeaux, la Bourgogne, la Loire, le Rhône… 50 cuvées sont sélectionnées, soit 5 de plus par rapport à l’édition 2021. Franprix a déniché des vins prêts à boire, avec des blancs et des rosés déjà au frais, et fait la part-belle à la « Grande Bourgogne » avec des appellations présentées pour la première fois comme Julienas ou Hautes-côtes-de-nuit. Les vins en agriculture biologique ont toute leur place puisqu’ils représentent 18% du catalogue (9 vins).

Pour accompagner le lancement de sa Foire aux vins, Franprix a inauguré un live shopping le lundi 19 septembre. Les internautes ont eu l’opportunité de découvrir 11 cuvées de la sélection de l’enseigne et de bénéficier de -30% sur l’offre présentée à cette occasion. La filiale du distributeur stéphanois a également organisé un jeu concours.

De plus, les internautes ont profité en direct des conseils de trois expertes du vin : Andréa Roussillon, directrice commerciale des vignerons parisiens, Claire Gaultier, responsable vins Franprix et Sophie Menut-Yovanovitch, rédactrice en chef de Cuisine et Vins de France.

Enfin, Franprix a proposé aux franciliens de leur livrer à domicile des bouteilles en moins 40 minutes.