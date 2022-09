5 Conseils pour choisir votre hébergeur

Pas toujours facile de choisir le bon hébergeur pour un site web ! En effet, c’est la qualité de l’offre d’hébergement qui impactera les futures décisions en termes d’e-marketing et de positionnement.

Choisir le meilleur hébergement web

Il existe actuellement 4 types d’hébergement web :

l’hébergement sur serveur mutualisé

l’hébergement sur serveur dédié

l’hébergement VPS (Serveur Privé Virtuel)

l’hébergement Cloud

Un hébergement mutualisé signifie que vous partagez votre serveur avec d’autres sites internet. Il s’agit d’une option plus économique et facile à utiliser, mais en cas de fort trafic, des problèmes de ralentissement de chargement de pages web peuvent être constatés. C’est un excellent choix pour les sites vitrine et les blogs avec moins de 5 000 visiteurs par mois.

Si vous avez un site e-commerce avec un fort potentiel de développement, il est conseillé d’opter pour un hébergement sur serveur dédié. Cette solution d’hébergement est plus coûteuse, mais elle permettra aux sites web gourmands (boutique en ligne avec des milliers de produits et des milliers de visiteurs) d’afficher d’excellentes performances.

L’hébergement VPS est une solution hybride qui cumule les avantages des deux types d’hébergement web précédents. Le serveur peut être paramétré et adapté selon les besoins de l’activité.

L’hébergement CLOUD est une solution plus flexible qui permet de stocker vos fichiers sur plusieurs serveurs et de ne payer que ce que vous utilisez réellement. Pour utiliser correctement cet outil et en tirer profit au maximum, il faut s’assurer que l’hébergeur proposant ce type d’hébergement garantit la sécurité des données.

S’assurer d’un bon support technique

La qualité des prestations de l’hébergeur web peut affecter le fonctionnement et l’accessibilité de votre site internet. Dans le cas d’un serveur dédié, toutes les interventions techniques et la maintenance réalisées sur le serveur seront à la charge du propriétaire du site. Mieux vaut dans ce cas avoir des connaissances très poussées en administration système.

Pour l’hébergement sur serveur mutualisé, les prestations de maintenance sont incluses dans le contrat de location sous la forme de contrat d’infogérance. L’hébergeur s’occupe donc de prendre en charge les dépannages en cas de dysfonctionnements du serveur partagé.

Puisque le serveur est partagé entre plusieurs sites internet, les charges sont également mutualisées, ce qui rend les opérations de migrations et sauvegardes automatiques, de maintenance, de choix du système d’exploitation, de personnalisation du serveur, moins coûteuses.

Faire de la sécurité des données, une priorité

Pour qu’un site web soit accessible sur le net, il faut que son créateur loue des espaces de stockages sur des serveurs sécurisés. L’hébergeur de site web est le professionnel qui lui fournit cet accès par le biais d’abonnement mensuel ou annuel.

Un bon hébergeur doit être capable de sécuriser et de maintenir à jour ses serveurs afin de les protéger des attaques malveillantes. Les enjeux sont extrêmement importants pour les entreprises puisqu’il s’agit souvent de protéger des données sensibles et privées comme les bases de données clients, les ID de cartes bancaires récoltées lors des paiements online, des ID avec mots de passe, etc… Ces hébergeurs fiables sont plus chers, mais ils peuvent rassurer les internautes et créer une relation de confiance avec les visiteurs de votre site.

S’intéresser de près aux performances de l’hébergeur.

Les performances du ou des serveurs peuvent ralentir la vitesse de chargement des pages web. Des pages web qui sont trop lentes à s’afficher courent le risque d’être pénalisées par les robots d’indexation des moteurs de recherche.

La vitesse de chargement de page web peut également impacter l’expérience client sur le site. Il peut éprouver des difficultés à naviguer sur le site, voire même le quitter. Cela peut avoir des impacts significatifs sur le nombre de visites, les engagements et les taux de conversion (achats, réservations, contact…). Dans ce cas, la flexibilité du serveur devient un enjeu essentiel. L’hébergement CLOUD offre justement cette possibilité d’augmenter graduellement son espace de stockage disponible pour faire face à un volume de trafic illimité.

Savoir comment le choix de l’hébergeur peut impacter votre SEO

Il faut être vigilant, car dans une certaine mesure, le choix de l’hébergement aura une incidence sur le succès de votre SEO. En effet, les référenceurs professionnels insistent sur le fait que le choix d’un serveur dédié ou d’un serveur mutualisé peut impacter le référencement naturel. Il s’agit plus exactement du degré de confiance que les visiteurs mettent dans les IP partagés notamment parce que les risques de fuites de données et de spam sont plus importants et que cela peut jouer sur le positionnement.