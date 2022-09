L’écran interactif : focus sur les nouveaux modes de réunion

Un écran interactif : qu’est-ce que c’est concrètement ?

Aussi appelé « écran numérique interactif » ou « écran tactile », c’est une sorte de tableau interactif qui permet de faire des affichages. Aussi géant que les télévisions plasma, il est fixé au mur à bonne hauteur afin de faciliter sa visualisation dans une salle de travail. Cela fait qu’il n’est pas aussi mobile qu’une tablette. Un écran interactif en entreprise est intégré à un système Android avec une multitude d’applications préinstallées qui servent lors des présentations.

Il est possible aux utilisateurs d’interagir ou de communiquer directement avec cet appareil grâce à son écran tactile. Il suffit d’exercer une pression à l’aide du doigt ou d’un stylet approprié. Ainsi, l’utilisateur peut accéder aux fichiers/documents, les manipuler ou encore y apporter des modifications. La conception de la partie logicielle des écrans interactifs Android permet d’optimiser l’ergonomie des présentations. L’utilisateur a la possibilité de changer de styles d’écriture, de couleur, de fond d’écran, etc.

Quels sont les points forts des écrans interactifs ?

En premier, il y a la qualité de l’image qui relègue au rang inférieur les vidéos projecteurs et les tableaux blancs interactifs. Les écrans qui sont pour la plupart de la technologie 4K offrent un meilleur confort visuel. Les images projetées sont de qualité supérieure et très claire depuis n’importe quel angle.

En second lieu, les écrans interactifs sont dotés d’une autonomie remarquable. Ils ne nécessitent pas une multitude de câbles pour l’installation et l’affichage. Avec leur technologie, il est possible de les connecter aux réseaux sécurisés pour effectuer un partage de contenu.

Que dire des écrans interactifs en entreprise ?

Avec la digitalisation des écrans, les méthodes de travail ont changé et les nouvelles techniques de collaboration impressionnent. Les écrans interactifs sont devenus utiles à tous les niveaux d’organisation des entreprises.

Découvrez comment s’utilise un écran interactif tactile

Écran interactif : les avantages pour l’organisation des réunions

Grâce à son large éventail de port qui offre plus d’options de connexion, l’installation est beaucoup plus rapide. C’est un outil dont l’utilisation n’est pas limitée aux espaces clos non modulables. Il sert également dans les open spaces et offre une bonne clarté d’image. Depuis n’importe quel endroit de la pièce, les occupants auront une bonne visibilité. Les problèmes de mauvaises places sont résolus pour de bon. La cerise sur le gâteau, c’est qu’il est possible de faire la visioconférence sur écran interactif.

Écran interactif : une meilleure concentration, une meilleure présentation et un partage facilité

Avec les écrans interactifs, les participants ne se donnent plus la peine de prendre des notes. Ils peuvent suivre l’intégralité de la présentation et recevoir le contenu plus tard, car tout est enregistré pour être partagé a posteriori. Pour ces raisons, les participants sont moins enclins d’être distraits en voulant faire des photos ou prendre des vidéos. Il faut aussi souligner que la facilité de partage de contenu brise de nombreuses barrières chez les collaborateurs.

Écran interactif : les avantages pour le manager d’équipe

Bien qu’il s’agisse d’un outil qui facilite le partage de données, il a également la capacité de garantie la confidentialité des informations sensibles. C’est un véritable atout pour le développement de la culture d’entreprise, car il est axé sur l’innovation et la collaboration. Il s’adapte aux besoins d’aujourd’hui et répond à tous les besoins en entreprise.

L’utilisation de l’écran interactif réduit de nombreux coûts à long terme avec une énorme rentabilité des investissements. Il résout les nombreux problèmes auxquels les managers étaient confrontés (principalement dans la communication).