Passer l’épreuve de la digitalisation pour un restaurant

La transformation digitale est devenue un enjeu majeur pour les restaurants depuis plusieurs années, d’autant plus avec le passage de la crise sanitaire. Néanmoins, les possibilités offertes par les nouveaux leviers numériques peuvent en déstabiliser plus d’un. Voici donc quelques conseils pour passer l’épreuve de la digitalisation de son restaurant.

Le choix de la stratégie omnicanale

Avec la généralisation d’internet, les clients potentiels d’un restaurant sont de plus en plus sensibles aux avis en ligne, aux forums et aux blogs avant de se déplacer dans un établissement. Vous avez donc tout intérêt à adopter une stratégie omnicanale pour votre restaurant, c’est-à-dire utilisant les différents canaux de communications que les consommateurs sont susceptibles d’utiliser.

Le but est de proposer à vos clients une expérience simple et fluide, mêlant de façon harmonieuse canaux numériques et physiques. Pour ajouter une corde digitale à votre arc marketing, vous pouvez par exemple :

Jouer sur le référencement local du restaurant (ou payant ) pour apparaître en première page d’une recherche Google

) pour apparaître en première page d’une recherche Google Créer votre site internet

Ouvrir des pages réseaux sociaux (Instagram, Facebook, etc)

(Instagram, Facebook, etc) Vérifier régulièrement les avis clients en ligne concernant votre établissement sur Tripadvisor

concernant votre établissement sur Tripadvisor Mener des campagnes promotionnelles par e-mail ou SMS

L’objectif est de chercher à faire interagir ces différents canaux de communication entre eux, afin qu’un prospect attiré par l’un des éléments de votre stratégie digitale soit naturellement attiré vers les autres.

Quelques leviers digitaux à exploiter

L’activité sur les réseaux sociaux

Pour un restaurant, l’e-réputation est une composante vitale de son attractivité au niveau local. Pour attirer de nouveaux clients et fidéliser la clientèle existante, il va être essentiel d’être présent là où les internautes passent le plus de temps : sur les réseaux sociaux. Mais simplement créer une page Facebook ou Instagram ne suffit pas, encore faut-il savoir l’exploiter.Investissez les réseaux sociaux, publiez l’actualité de votre restaurant et diffusez vos campagnes promotionnelles pour créer une relation-client positive.

Vous pouvez par exemple y partager vos recettes de cuisine, en échangeant des idées avec votre clientèle. Des tutos vidéos peuvent être un contenu très populaire auprès de vos followers, tout en démontrant le savoir-faire de vos cuisiniers.

Une stratégie social média réussie sera de plus le moyen parfait de faire connaître vos autres services en ligne connectés, et de générer du trafic sur votre site internet, vos pages click & collect ou encore votre service de commande en ligne, le tout en maintenant l’intérêt des clients. Bref, les médias sociaux sont un atout de communication précieux pour les restaurateurs.

La commande en ligne

Les sites de commande en ligne ont été un élément crucial pour les restaurants pendant la période de confinement et de crise sanitaire. Même après un certain retour à la normale, les plateformes de commande et de livraison en ligne comme Deliveroo se sont durablement installées dans le paysage de la restauration. Faire le choix d’investir dans un service connecté de vente en ligne est donc un atout certain pour la digitalisation d’un restaurant.

À vous de décider si vous souhaitez investir dans votre propre site de commande en ligne. Il est tout à fait possible de passer par un tiers comme Uber Eats ou Deliveroo, mais si vous en avez les moyens, disposer de ses propres outils digitaux permet à un restaurant de conserver la maîtrise de son image de marque et son indépendance, tout en gardant la main sur sa base de données.

La dématérialisation des menus

Le menu traditionnel d’un restaurant, passant de main en main, est devenu suspect avec la crise sanitaire. La nécessité de le nettoyer et de le désinfecter après avoir été manipulé par chaque client a poussé les restaurants à rechercher des solutions alternatives. C’est dans ce contexte que la solution d’un menu dématérialisé, empruntant aux techniques des QR codes sanitaires, a gagné en popularité.

Une simple application mobile permet au smartphone d’un client de scanner le QR code de vos tables, et d’obtenir ainsi l’accès à la carte de votre restaurant. Outre les avantages sanitaires, cette technique présente plusieurs atouts :

Vous pouvez ajouter des photos de vos plats afin de mettre les clients en appétit

Les modifications du menu sont bien plus simples à effectuer, et bien moins onéreuses ; de même, créer des versions multilingues s’avèrera plus aisé

Votre équipe de salle n’aura pas à gérer des exemplaires physiques, ce qui représentera pour elle un gain de temps précieux

Vous allez ainsi pouvoir donner l’image d’un établissement à la pointe du progrès

Ce ne sont là que quelques pistes à explorer pour réussir la digitalisation de votre restaurant. Que ce soit les bornes de commande, le paiement sans contact, ou encore les solutions de gestion RH interactive, les options numériques et digitales au service des acteurs du CHR ne manquent pas. Si vous vous sentez perdu, n’hésitez pas à faire appel à une agence marketing digital pour vous assister dans cette révolution technique.