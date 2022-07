Votre emploi du temps quotidien est important.

Le gérer efficacement vous aidera à prendre de bonnes décisions, vous pourrez surmonter les nombreux défis et tirer le meilleur parti de votre temps.

Retrouvez dans cet article, le top 7 des sites web bien pratiques pour votre gestion du quotidien.

Google Agenda pour une bonne organisation !

Google Agenda est l’agenda en ligne le plus populaire pour gérer facilement votre calendrier.

Il est également possible grâce à Google Gears de se connecter sans avoir besoin d’internet. Très simple d’utilisation, il vous permet de planifier vos rendez-vous et de vous envoyer des rappels par email ou SMS.

En mode collaboratif, vous pouvez envoyer des invitations à des réunions ou partager votre agenda avec vos partenaires.

Le site kalendrier.ouest-france.fr pour faciliter votre quotidien

Créez votre calendrier personnalisé gratuit avec kalendrier.ouest-france.fr.

Vous pouvez aussi imprimer des calendriers depuis chez vous.

Votre calendrier personnel comprend toutes les dates dont vous avez besoin, il vous permet de créer une mise en page des jours, de personnaliser vos dessins et les couleurs du texte et des chiffres, de choisir les légendes et les fonds pour mettre en valeur les événements importants.

Créez un calendrier aussi unique que vous l’êtes et racontez chaque jour avec des graphiques convaincants.

Remember the milk afin de gérer vos “todo list”

Remember the Milk est un outil qui vous permet de gérer votre liste de tâches.

Vous pouvez leur attribuer :

une date de réalisation,

un ordre de priorité et des mots clés.

Vous créez autant de listes que vous le souhaitez, les partager, faire des annotations, etc. Recevez un rappel par e-mail, SMS ou messagerie instantanée.

Pomodoro pour être plus efficace !

Pomodoro est un système de gestion du temps simple et efficace qui peut vous aider à devenir plus productif et à mettre fin à la procrastination.

L’objectif est de se concentrer sur une seule tâche pendant 25 minutes, 25 minutes étant le temps pendant lequel votre niveau de concentration est le plus élevé, travailler sans interruption sur une seule action vous permettra d’aller à l’essentiel et de ne pas vous disperser.

Des sessions de travail plus longues vous aideront à maintenir le rythme de votre journée de travail au lieu de sauter d’une tâche à l’autre de manière répétée.

En fin de journée, faire le point sur vos tomates cuites vous permettra de trouver des moyens d’améliorer l’organisation de vos prochains jours.

Evernote pour retrouver toutes vos notes

Evernote vous offre un endroit où conserver toutes vos pensées, idées et notes.

Voici quelques-unes de ses fonctionnalités :

Rédiger des notes

Capturez des articles web, des notes manuscrites, des images, des sons, etc.

Classez et annotez vos fichiers

Retrouvez vos documents rapidement.

Partagez votre travail

Synchronisez votre contenu sur tous vos ordinateurs et téléphones

Trouvez une résolution pour les alertes de batterie faible

Affichez les outils qui facilitent la création de guides de voyage (décrits ci-dessous)

Accédez aux notes hors ligne sur les appareils mobiles

Netvibes pour veiller sur vos projets

Pour aller à l’essentiel, Netvibes constitue un bon moyen de suivre vos objectifs et vos cibles.

Il vous permet de stocker toutes vos applications préférées dans la boîte à applications.

Cela vous permet d’avoir à tout moment un aperçu complet de ce qui se passe sur Netvibes. Vous pouvez suivre vos réseaux sociaux et utiliser l’application de messagerie intégrée pour répartir les tâches comme le font les gens normaux.

Les nombreuses options disponibles dans cet outil vous permettent de profiter pleinement de ses fonctionnalités et d’en faire ce dont vous avez besoin !

Pocket pour sauvegarder les contenus intéressants

Pocket est une application web qui vous permet de sauvegarder des articles, des vidéos ou tout autre contenu.

Elle les enregistre dans une poche et catégorise son contenu en fonction de vos besoins.

Vous pouvez sauvegarder n’importe quoi, des articles d’actualité aux jeux ou même aux vidéos YouTube ! Le meilleur dans tout ça ? Vous pouvez accéder à votre contenu partout grâce à une extension pour la plupart des navigateurs Web.