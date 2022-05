Les enjeux de l’accessibilité numérique : expérience utilisateur et solutions d’aménagement

En tant que développeur et acteur du web, quels sont les intérêts à développer l’accessibilité numérique sur votre site internet ? Faisons le point sur le public cible, les obligations et aménagements pour une expérience utilisateur optimale.

L’accessibilité numérique répond à un besoin nouveau face au développement d’internet. Imaginez que lors d’une recherche d’information ou d’un produit sur internet, tout devienne compliqué, voire impossible, en raison d’un handicap ou d’une incapacité. Adapter les supports permet ainsi à un site de toucher un public élargi en optimisant l’expérience utilisateur.

C’est quoi l’accessibilité numérique ?

Cette notion correspond au principe d’aménagement d’un site web, en le rendant accessible à une personne en situation de handicap. Elle répond à un besoin précis d’universalité et d’égalité des chances. Cela correspondant à la vocation première du web : offrir à tous un accès au numérique sous toutes ses formes.

L’accessibilité numérique prend en compte les besoins spécifiques et l’interface utilisateur afin d’en assurer l’accessibilité à tous niveaux. Comme on considère une aide technique pour se déplacer, un affichage de site web accessible est considéré comme un moyen de compensation et réadaptation.

Chaque utilisateur doit donc pouvoir percevoir, comprendre, naviguer et interagir avec le web, à travers des informations primaires (image, texte) et le balisage de structure. C’est ainsi que l’accessibilité du contenu sera améliorée et l’autonomie des personnes préservée.

Mettre à disposition pour tous un support adapté vient croiser la notion de qualité sur le web, avec le référentiel qualité d’Opquast. Il met en avant les bonnes pratiques éditoriales qui convergent avec la notion d’accessibilité numérique, en faveur de l’expérience utilisateur.

Le public cible de l’accessibilité numérique

La déficience qui entraîne le handicap regroupe des profils différents, que l’on retrouve chez 12 millions de Français porteurs d’un handicap.

Handicap et pathologie

Les handicaps les plus courants peuvent avoir diverses origines :

Sensorielle : trouble auditif ou visuel, telle une malvoyance d’origine génétique ou traumatique.

Cognitive : épilepsie, trouble neuro-développemental, dyslexie, trouble attentionnel.

Motrice : toute pathologie qui va entraîner une mobilité réduite maladie dans l’utilisation d’un clavier ou une souris (arthrose, sclérose en plaques, maladie de Parkinson).

Toutes ces pathologies représentent une gêne fonctionnelle. Elle limite l’utilisation des supports informatiques. Cette population représente pourtant une part non négligeable du public utilisant le web au quotidien. Ces personnes cherchent souvent à faire un usage des supports numériques plus intense (PC, smartphone, tablette) par rapport à la population générale.

Accès numérique pour silver surfers

L’accessibilité numérique concerne également un public issu de la silver économie, à savoir les personnes de + de 60 ans, soit 17 millions de Français. Produits et services dédiés représentent une niche économique non négligeable. Moins habitué aux outils numériques, ce public présente toutefois un fort potentiel économique, avec un pouvoir d’achat souvent supérieur aux autres tranches d’âge.

Situation de handicap environnemental

L’accessibilité numérique concerne aussi un public sans handicap, avec le plus souvent des barrières techniques :

Usage de petits écrans et applications mobiles, aux modes de saisie différents.

Handicap à court terme, tel une fracture de bras ou une paire de lunettes hors d’usage.

Limitation liée au contexte, en plein soleil ou dans un environnement sans accès possible à l’audio.

Lenteur de connexion internet et/ou une bande passante limitée.

Au total, c’est donc 40% de la population qui peut être concernée par le handicap et l’accessibilité numérique. La fluidité du site et la lisibilité des contenus servent ainsi à élargir le public cible, en générant du trafic.

Les obligations légales du web face au handicap

L’objectif actuel est de répondre à la Loi Handicap du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Pour favoriser l’inclusion et l’égalité des droits, les instances gouvernementales françaises ont édité certaines obligations. Elles sont au moins valables pour les services de l’État, collectivités territoriales et établissements publics (ERP).

Elles doivent être respectées dans les navigateurs à travers le référentiel général d’amélioration de l’accessibilité, ou RGAA. Il définit les modalités d’application des standards internationaux. Un service accessible se doit d’être « perceptible, utilisable, compréhensible et robuste ».

Des audits peuvent être mis en place afin d’évaluer l’accessibilité, d’apprécier la conformité du service et le respect des normes d’accessibilité.

Le référentiel W3C (World Wide Web Consortium) vient compléter ces recommandations avec des standards internationaux pour le web au niveau HTML et CSS entre autres.

Un éditeur de site web privé n’a donc pas obligation de pointer l’ensemble des points accessibilité et qualité. Pourtant, en associant accessibilité, ergonomie, performances, sécurité, respect des standards SEO, le flux de personnes sur son site peut être rentabilisé.

Les adaptations et aménagements

Divers organismes ont vu le jour afin de proposer des technologies d’assistance en fonction des handicaps.

Facil’iti est une aide logicielle en ligne gratuite. Elle propose des interfaces et affichages propres à certaines grandes catégories de handicap lié à une pathologie : caractères grossis, contraste, utilisation de la souris et temps de réactivité, la signalétique s’en trouve améliorée.

La société Ipedis travaille sur les audits et refontes de sites web afin de créer de la valeur et d’optimiser la stratégie de mise en conformité. Ces actions œuvrent ainsi à la compensation du handicap. Sous-titre, synthèse vocale, lecteur d’écran, icônes…divers outils peuvent être opérationnels pour augmenter le niveau d’accessibilité d’un site.

Enfin, il existe plusieurs plugins et extensions informatiques sur les CMS, notamment sur le très connu WordPress, tels que Accessibility WordPress Plugin ou WP Accessility Helper.

Pour conclure

Vous l’avez compris, l’accessibilité numérique sur un site web ne peut être que bénéfique face aux enjeux médico-sociaux, en termes d’éthique, mais également pour l’acquisition d’audience. Pour cela, à vous de déployer désormais des actions pertinentes en fonction de votre public cible !