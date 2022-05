Applications de trading : pourquoi ont-elles la cote ?

Depuis quelques années, les applications de trading se multiplient et permettent de se lancer dans ce domaine, sans pour autant être un expert. Intuitives, leur objectif est de rendre la bourse accessible à tous. Mais que valent concrètement ces plateformes permettant de trader depuis son canapé ? Réponse dans la suite de cet article.

Rendre le trading accessible à tous

C’est dans les années 2010 que les applications et plateformes relatives au trading ont commencé à se multiplier. L’idée était alors de simplifier le parcours client et de le rendre plus intuitif, de sorte à attirer de nouveaux investisseurs, professionnels ou non. Force est de constater que cela a fonctionné auprès des plus jeunes. Selon l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), les moins de 35 ans représentaient 18 % des détenteurs d’actions au mois de mars 2021. Une belle progression, puisque cette tranche d’âge équivalait à 11 % des investisseurs en 2019. L’objectif de ce genre de plateformes et d’applications est aussi de permettre aux novices d’investir de petites sommes. Ainsi, il est plus facile et sécurisant d’apprendre, tout le monde ne maîtrisant pas les règles relatives aux marchés financiers.

Le trading, c’est aussi depuis le canapé

Aujourd’hui, n’importe qui a la possibilité de se lancer dans le trading et peut même le faire depuis son canapé. Tout arbitrage ou investissement peut être réalisé de la sorte. Il suffit de suivre les conseils d’experts en trading et de suivre ses analyses ou celles réalisées par des robo-advisors. Il s’agit d’algorithmes qui émettent des recommandations et réalisent des investissements de manière totalement automatique. Dans cette même lignée d’accompagnement, on retrouve désormais le copy trading. Ici, les novices ont l’opportunité de copier ce que font les professionnels ou les experts en trading. En parallèle, certaines plateformes proposent aussi d’investir dans les cryptomonnaies. Le principe restant le même : une navigation intuitive et simple. Ces plateformes et applications, si elles sont encore loin d’avoir terminé leur développement, demeurent de plus en plus utilisées. Mais quelles sont les erreurs à éviter lorsqu’on se lance dans le trading ?

Se lancer dans le trading, les erreurs à éviter

Les traders en herbe sont encore loin de pouvoir éviter toutes les erreurs, la bourse étant pleine de risques. Alors pour vous aider, voici les principales à ne pas commettre. La première est de trader sans mettre en œuvre une stratégie. Pour cela, il est nécessaire d’analyser diverses manières de faire et d’observer attentivement les évolutions du marché. Et, une fois votre stratégie mise en place, tenez-vous-y et ne cédez pas aux tentations auxquelles vous pourriez faire face. La seconde erreur à éviter est celle d’investir de l’argent dont vous pourriez avoir besoin. Le cours de la bourse évoluant parfois rapidement, il se peut que vous perdiez tout ce qui vous avez misé. Mieux vaut donc jouer la sécurité et l’idéal reste de ne pas investir plus de 1 % de son capital, notamment lorsqu’on débute. Bien sûr, si vous êtes perdant à chaque fois que vous injectez de l’argent, efforcez-vous d’arrêter pendant un temps au moins. Dans une situation comme celle-là, il faudra analyser ce qui n’a pas fonctionné.