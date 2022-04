Site e-commerce : pourquoi choisir Shopify plutôt que Magento ?

Vous vous demandez s’il est possible de migrer votre boutique e-commerce de Magento vers Shopify facilement rien perdre ? La réponse est : oui, vous pouvez effectuer la migration de Magento vers Shopify.

Avant d’aller de l’avant, vous devez vous renseigner sur de nombreux aspects à prendre en compte pour réussir la migration de votre boutique en ligne.

Shopify, l’une des meilleures plateformes de commerce électronique, est livrée avec un éventail coloré de diverses fonctionnalités utiles qui vous permettent de créer des magasins en ligne distincts contenant les tailles et les formes requises.

Découvrez quels sont les avantages de Shopify par rapport à Magento.

Facile à utiliser : parfait pour les marchands et l’administration

En ce qui concerne la facilité d’utilisation, Shopify gagne.

Il ne demande aucune compétence technique pour fonctionner. Le back-end de Shopify est simple et propre, également pour les utilisateurs administrateurs, c’est la plateforme la plus simple.

Il facilite tout, du merchandising visuel à l’édition de menus à l’aide du flux Shopify, qui est simple et intuitif. De plus, lorsque vous commencez à utiliser ses applications, vous les trouverez conçues de la même manière.

Mais vous pouvez toujours prendre contact avec une agence Shopify pour la création d’une interface et expérience utilisateur complètes et plus professionnelles.

Au contraire, les utilisateurs issus de milieux non techniques trouvent Magento difficile à utiliser. C’est une plateforme solide et difficile pour atteindre les objectifs de commerce électronique lorsque vous ne possédez aucune compétence en matière de codage.

Thèmes : personnalisation facile sans avoir besoin de code

Shopify est livré avec un large éventail de thèmes.

Vous trouverez facile de personnaliser les thèmes sans utiliser de code. Cela vous permettra de choisir facilement un thème en fonction des besoins de votre marque.

Lorsque le thème est un sujet de préoccupation, Magento est également livré avec divers thèmes prêts à l’emploi.

Cela signifie qu’une personnalisation sans code est requise. Mais, quand on parle de thème personnalisé, cela nécessite l’assistance d’un développeur professionnel.

Outils de vente efficaces disponibles sans frais supplémentaires

Les outils de vente et les plateformes d’e-commerce restent liés.

Il faut avoir les deux, pas un seul.

Dans le cas de Shopify, les ventes sont simplement améliorées grâce aux fonctionnalités qu’il offre, telles que la vente multicanal, la récupération de panier abandonné, la vente de produits physiques et numériques, etc.

Lorsque nous nous tournons vers Magento, il est également livré avec de tels outils sous forme d’extensions, mais vous devrez les acheter selon les exigences de votre entreprise.

Outils de marketing : outils promotionnels intégrés efficaces, pouvant être utilisés sans aucune compétence technique

Grâce à l’accès complet à des outils de marketing robustes, les entreprises atteignent de nouveaux clients. Shopify vous aide à faire évoluer votre boutique grâce à ses divers outils marketing intégrés.

À l’opposé, Magento dépend de sa place de marché pour ses nombreux outils marketing. Par exemple, vous devrez installer des extensions pour répondre à vos besoins de campagne par e-mail.

De plus, seules les compétences techniques vous permettront d’intégrer de tels outils marketing.

Équipe d’assistance dédiée

Shopify dispose d’une équipe d’assistance dédiée à ses clients de confiance. Vous pouvez les contacter par téléphone, par chat en direct et par e-mail 24 heures sur 24 et tous les jours.

Les experts de Shopify maîtrisent facilement le dépannage des problèmes et émergent avec la meilleure solution de tous les temps. Ils proposent également divers tutoriels et ressources sur leur centre d’aide pour vous aider de la phase de démarrage à la vente de produits en magasin.

Magento n’offre pas de support dédié, vous devrez avoir accès à son équipe d’aide et de support

Ses guides d’utilisation sont extrêmement difficiles et s’adressent uniquement aux développeurs web professionnels. Vous devez avoir des compétences techniques pour les mettre en œuvre parfaitement.