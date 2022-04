Productivité en entreprise : les logiciels sur-mesure sont-ils efficaces ?

La productivité et l’efficacité sont deux des éléments les plus importants que les chefs d’entreprise doivent améliorer au sein de leur personnel.

Le principal obstacle réside dans le fait qu’aucune approche unique ne fonctionne dans toutes les situations ou avec toutes les équipes.

Il vous faut une ou deux méthodes adaptées à votre personnel et aux circonstances uniques de votre lieu de travail.

Lorsqu’il s’agit d’améliorer la productivité et l’efficacité, un logiciel créé sur mesure peut donc s’avérer utile, à condition d’être bien utilisés.

Pourquoi les software « tout-en-un » fonctionnent peu

Tout programme de calcul pré-conçu devrait fonctionner si vous en avez besoin. Dans l’ensemble, ils exécutent les mêmes fonctions et fournissent des solutions universelles.

Malheureusement, un simple programme de calculatrice ne suffit pas à maintenir la productivité de vos employés, à moins qu’ils ne passent leurs journées à additionner des colonnes de chiffres…

C’est pourquoi la plupart des logiciels préprogrammés ou « tout-en-un », sans personnalisation, supposent qu’une activité peut être réalisée exactement de la même manière à chaque fois.

Par exemple, un programme conçu pour le suivi des ventes est basé sur le concept que tout le monde vend de la même manière, a la même méthode de publicité et peut baser son succès ou son échec sur les mêmes statistiques.

Et vous le savez bien : ce n’est pas du tout le cas dans les faits.

Votre entreprise est unique ? Vos outils doivent l’être aussi.

La façon de travailler d’un employé varie d’un groupe à l’autre.

Dans une entreprise, on peut attendre d’eux qu’ils pensent de manière créative, tandis que dans une autre, on attend des employés qu’ils soient méticuleux et cohérents dans leur travail.

Il est nécessaire de disposer d’un logiciel personnalisable et ouvert aux nouvelles idées. Les deux entreprises ont besoin d’un logiciel capable d’accélérer les processus répétitifs qui prennent du temps mais ne sont pas identiques par nature.

Ainsi une entreprise pour qui les certifications ISO ont une importance nécessitera que son CRM prenne en compte le suivi de la qualité : les logiciels de l’entreprise Qualios.com seront tout à fait adaptés.

D’autres entreprises, qui n’ont qu’un intérêt limité pour les certifications ISO, viseront davantage une maximisation de leur productivité grâce à un outil centré sur ce point.

Les tâches routinières ont un poids important

Il est nécessaire d’assurer le suivi des informations, des utilisateurs et des commentaires sur Facebook, car deux entreprises peuvent faire de la publicité sur les médias sociaux et avoir toutes deux un profil Facebook.

L’entreprise A, quant à elle, cible principalement les consommateurs qui fréquentent Facebook, tandis que l’entreprise B cible principalement les clients qui fréquentent les forums.

L’entreprise A et l’entreprise B ont toutes deux besoin d’un mécanisme pour assurer le suivi des informations sur Facebook, mais l’entreprise B accorde une plus grande valeur à la promotion de son forum qu’à cette tâche.

Un logiciel standard suppose un temps d’apprentissage important

Le logiciel informatique actuel d’une entreprise peut ne pas être compatible avec ce qui est désormais proposé.

Pour stimuler la productivité, vous n’avez pas besoin d’un outil qui fait planter votre système, ne fonctionne que sur une partie des PC de vos employés ou nécessite des heures de formation.

Si vous utilisez un logiciel standard ou non personnalisé, ce ne sont là que quelques-uns des problèmes les plus courants susceptibles d’affecter la productivité et l’efficacité.

Voyons comment les logiciels sur mesure peuvent résoudre ces problèmes.

Automatiser intelligemment avec un software sur-mesure : comment faire ?

Pour augmenter le rendement, vous devez trouver un moyen d’automatiser efficacement les tâches de routine qui prennent beaucoup de temps.

Par exemple, vous pouvez transférer automatiquement les données d’un logiciel à un autre. Il doit être compatible avec tous vos autres logiciels et accessible à tous vos employés, où qu’ils se trouvent.

Il est important de se rappeler que ce n’est qu’un début. Voici quelques-unes des façons dont les logiciels personnalisés améliorent la productivité.

Un logiciel personnalisé accomplit exactement ce que vous voulez qu’il fasse, qu’il s’agisse d’automatiser les processus de paie, de transférer des données d’une application à une autre qui en a besoin, ou d’effectuer une foule d’autres opérations chronophages qui sont tout aussi nécessaires mais qui consomment des ressources précieuses.

Ce logiciel, en revanche, est dépourvu de fioritures superflues. Il fait exactement ce que vous voulez qu’il fasse. En conséquence, le disque dur de votre ordinateur (et votre cerveau !) est libéré pour d’autres tâches plus importantes et/ou plus appropriées.