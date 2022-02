Les étapes de création d’un site internet

Les sites internet sont la vitrine numérique des entreprises : avec la popularisation du marketing digital, il est nécessaire d’avoir une bonne présence en ligne afin de toucher un public plus large. La création d’une plateforme en ligne nécessite de suivre des étapes précises pour obtenir un excellent résultat. Comment créer un site internet pour son entreprise ou pour soi-même ?

Tout d’abord, pourquoi contacter une agence web pour la création de site internet ?

Les plateformes numériques peuvent servir à exprimer des pensées ou à exposer des réflexions qui vous tiennent à cœur.

Pour les entreprises, c’est un excellent moyen pour se rapprocher de leur clientèle tout en proposant directement les produits et services qu’elles peuvent offrir. La création d’un site internet performant nécessite l’intervention d’un professionnel.

Ce dernier peut en effet mettre en œuvre des moyens efficaces afin d’agencer une plateforme dynamique et intuitive.

Si vous dirigez une entreprise commerciale, notez que la vitrine numérique de votre structure se doit d’être réactive et attrayante pour intéresser les internautes et retenir leur attention. Il est donc conseillé de vous adresser à une agence qualifiée pour réaliser cette prestation.

L’agence web Angevine Kinko Studio met à votre service une équipe polyvalente et dévouée qui suggère des solutions sur mesure selon chaque projet. En fonction de vos attentes, des professionnels certifiés sauront vous accompagner tout le long du processus jusqu’à la mise en ligne de votre site.

L’analyse des besoins et l’élaboration d’un cahier des charges

Le projet de création d’un site web nécessite en amont une analyse complète de vos besoins et objectifs.

Selon la destination du site (vente en ligne, présentation de services ou encore création d’un site web personnalisé), vos spécialistes pourront élaborer une stratégie efficace et tout à fait rentable.

Ils établissent ensuite un cahier des charges tout en définissant les fonctionnalités à intégrer à votre future plateforme : configuration des différentes couches du site ; stratégie d’hébergement et de mise en œuvre du référencement naturel.

Le développement technique des couches back et front

Tout site internet possède deux couches principales : le back-end et le front-end. Le « back » est la couche qui soutient l’architecture du site et qui n’est pas visible par les internautes. En revanche, la couche « front » représente l’affichage même de la plateforme en ligne. La création de site web débute donc par le développement de ces deux couches.

À cette étape, vos spécialistes se chargent d’adopter un langage de programmation à la fois intelligent et performant. Aussi, ils mettent en œuvre des technologies modernes dans le but de créer une interface agréable et totalement responsive.

La qualité de l’interface influence en effet l’expérience de vos visiteurs : plus l’interface est fluide et dynamique, et plus les visiteurs pourront durer sur la plateforme.

Une fois que les détails techniques sont réglés, il convient ensuite de réaliser les travaux de conception graphique et de lancement du site.

La conception graphique et la mise en ligne du site

La conception graphique sert essentiellement à donner vie à votre site internet.

Elle intègre la réalisation des graphismes et l’adaptation de la plateforme à l’ensemble des supports numériques. Sur ce dernier point, il s’agit de veiller à ce que les pages du site s’affichent à la fois sur des ordinateurs, des téléphones portables et des tablettes.

La dernière étape consiste à mettre le site en ligne, puis à définir une stratégie de référencement pour qu’il soit visible et bien positionné.

En fonction de vos besoins, des spécialistes en développement web sauront vous accompagner à toutes les étapes du projet.