Comment gérer sa réputation sur le web ?

Les problèmes de réputation en ligne peuvent toucher n’importe quelle entreprise, organisation ou personne, et avoir des conséquences dévastatrices s’ils ne sont pas traités de manière appropriée et à temps.

Quel que soit le problème, il ne disparaîtra pas si vous l’ignorez, au contraire.

Il est donc essentiel d’adopter une approche proactive dès que possible pour minimiser l’impact négatif sur votre réputation.

Effectuez un audit de votre réputation en ligne

Il suffit d’ouvrir une fenêtre incognito et de saisir le nom de votre marque dans la recherche Google.

Examinez attentivement les sites qui apparaissent sur la toute première page. Identifiez les fonctionnalités liées à Google My Business qui apparaissent sur cette page et évaluez votre présence sur ces sites : évaluations, commentaires, critiques, photos générées par les utilisateurs, etc.

Lisez les critiques sur ces sites et essayez de comprendre le sentiment général; il s’agit d’une étape importante pour établir des priorités parmi les plates-formes qui requièrent l’attention la plus urgente.

Établir une stratégie de gestion de la réputation en ligne

Maintenant que vous savez quel est le sentiment général autour de votre société, il est temps de mettre en place une stratégie de gestion de votre réputation en ligne.

Toutefois, avant d’entrer dans les détails, il est primordial d’établir des priorités.

Une fois votre audit terminé, il sera plus facile pour vous de hiérarchiser ce sur quoi vous devez vous concentrer en premier. Essayez d’équilibrer les quelques facteurs qui pourraient jouer sur votre réputation.

Comment gérer la réputation de son personal branding ?

Il y a quelques années à peine, une grande partie de ce que nous faisions était vite oublié.

Mais avec les réseaux sociaux, ce n’est désormais plus le cas.Les tweets mal orthographiés, les coups de gueule sur Facebook après une mauvaise journée et les photos peu flatteuses publiées par vos amis ont rendu difficile la gestion de votre réputation en ligne, surtout quand celle-ci est archivée.

Recherchez-vous !

Toute bonne gestion de la réputation en ligne commence par une recherche.

Utilisez les moteurs de recherche, fouillez sur les réseaux sociaux et les forums pour découvrir tout ce qui se dit (en bien et en mal) sur vous sur Internet.

Cherchez votre nom, vos surnoms, également votre prénom associé à quelques mots clés.

Si vous vous inquiétez de ce qu’une personne spécifique, comme un employeur potentiel, pourrait trouver, assurez-vous de rechercher toute information identifiable à laquelle elle pourrait avoir accès, comme votre adresse électronique, un nom d’utilisateur fréquemment utilisé ou un numéro de téléphone.

Nettoyez votre présence sur Internet et Renforcez vos paramètres de confidentialité !

Faites supprimer tous fichiers, photos, publications, ou du moins, faites les rendre privés. Enfin, envisagez d’utiliser une variante de votre nom afin d’éviter que votre vie personnelle sur Internet ne se répande dans votre vie professionnelle..

À lire aussi :

Bad buzz et réseaux sociaux