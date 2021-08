5 conseils pour réussir votre personal branding

Le personal branding est désormais devenu incontournable, notamment lors d’un recrutement. Il est donc considéré comme étant un élément clé pour se démarquer des concurrents lors d’un entretien d’embauche.

Personal branding, de quoi est-il question ?

Aujourd’hui, le concept de branding prend de plus en plus d’ampleur dans le domaine professionnel. Il s’agit d’un ensemble de méthodes ou de stratégies permettant de mettre en avant toutes ses qualités et ses expériences.

Le but est donc de développer sa valeur en matière d’éthique, d’échanges et surtout de qualités de travail. En général, le personal branding est une pratique indispensable à tout individu voulant promouvoir ses compétences.

Grâce aux différentes techniques marketings ou publicitaires, les démarches deviennent plus faciles surtout lorsqu’il s’agit de prendre soin de son image ou de sa marque. Dans la plupart des cas, le personal branding s’associe avec les pratiques de social selling ainsi que du Professional branding.

Comment réussir un personal branding ?

Réussir son personal branding est une idée qu’il faut bien prendre au sérieux. Voici en effet quelques conseils qui vous seraient très utiles.

Savoir créer votre propre personal branding

Le personal branding concerne aussi bien les salariés que les freelances, car il regroupe l’ensemble de toutes les compétences, les qualités et les expériences d’un candidat. Il aide ce dernier à sortir efficacement vainqueur lors d’un entretien d’embauche. En tant que tel, vous devez donc prendre en main trois aspects fondamentaux de votre propre profil :

une promesse insistant sur votre efficacité dans l’accomplissement de votre travail ;

une forte personnalité prouvant votre aptitude à travailler seul ou en équipe ;

une bonne méthodologie.

Se présenter de façon perspicace

Afin que l’interlocuteur s’intéresse vraiment à vous, créer un storytelling peut être efficace. Ne vous privez pas de raconter tous vos parcours en insistant plus clairement sur vos expériences.

Soyez un bon narrateur pour que votre histoire soit bien entendue par le recruteur.

Vous pouvez même lui exposer comment vous avez réussi à surmonter les différentes difficultés que vous avez souvent rencontrées dans le monde du travail.

Être cohérent

Toute confusion est à éviter si vous souhaitez réussir votre personal branding. Vous devez rester assez cohérent autour de ce que vous faites vraiment.

D’autant plus, vous êtes le seul à être au cœur de vos activités. Ainsi, ne perdez pas de vue votre principale mission ainsi que vos valeurs fondamentales. De ce fait, vous serez facilement reconnu par l’auditeur et que vos compétences et vos expériences seront bien mises en valeur comme vous le souhaitez.

Prenez le temps de bien organiser toutes vos idées pour que vous ayez en main le fil conducteur nécessaire. Vous verrez par la suite que la cohérence y sera.

Être clair et précis

En liaison avec tous les autres points cités précédemment, la clarté est aussi très essentielle. Sachez communiquer de façon précise sur vos domaines de compétences.

À travers cette limpidité que vous laissez apparaître, vous gagnez déjà un point très important sur la question de confiance. Faites savoir vos vrais atouts professionnels, vos projets et toutes vos qualités. Si vous savez exposer ce que vous voulez vraiment, les autres n’auront pas de difficultés à vous suivre.

Communiquer en image

Aujourd’hui, les portraits corporate peuvent efficacement vous aider à améliorer votre image. Votre individualité et vos activités professionnelles seront ainsi parfaitement liées. Cependant, une question se pose : comment réussir un portrait en photo ?

En principe, le portrait corporate doit se réaliser en studio, avec un éclairage particulier et un fond neutre. Portez un vêtement qui correspond aux attentes de la société qui recrute. Le cadrage doit généralement mettre en valeur le haut du corps (le haut du buste et les épaules).