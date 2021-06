Quels sont les différents leviers du webmarketing ?

Le marketing digital actionne, de manière complémentaire, plusieurs leviers afin d’accroitre votre visibilité, de booster votre trafic organique et donc de voir augmenter durablement votre chiffre d’affaire ! On a répertorié pour vous les 4 principaux leviers du web marketing.

1. Le référencement

Tout d’abord, sachez qu’il y a plusieurs sous-catégories de référencement. Mais le SEO, ou « Search Engine Optimization », est le plus important. Aussi appelé en français référencement naturel, il est la pierre angulaire de toute stratégie digitale.

Le SEO consiste en l’optimisation conjointe de trois piliers (technique, contenu et notoriété) dans le but d’augmenter la visibilité d’un site sur les moteurs de recherche. Autrement dit : Faire en sorte qu’un site ressorte dans la première page des réponses Google !

Le SEO est primordial puisqu’aujourd’hui la grande majorité des internautes débutent leur prospection d’un bien ou d’un service en posant la question à un moteur de recherches. Et dans ce secteur, Google détient 90% des parts de marché. Rien que ça !

En bref, le SEO consiste à isoler des mots-clés pertinents et adaptés à votre activité, en tenant également compte de votre concurrence et de vos cibles. Tout cela grâce à un mélange d’analyses algorithmiques et d’expertises humaines…

Il s’agit ensuite d’optimiser votre SEO en intégrant ces mots-clés aux trois piliers. De cette manière, Google les repèrera dans vos contenus et indexera vos pages dans son classement. Vous verrez enfin votre site web apparaitre en tête de liste dans les résultats des requêtes associées à ces mots-clés !

Le levier « référencement » englobe aussi le SEA (« Search Engine Advertising ») ou référencement payant. Très utile et très utilisé, il vient booster le SEO en augmenter le trafic d’un site. Il s’agit en fait des « annonces subventionnées » qui sont proposées tout en haut d’une page de résultats Google. Liés à un ou plusieurs mots-clés, ces liens s’achètent via des régies publicitaires telle que Google Ads. Notez que le SEA existe aussi sur les stores d’applications et tout comme l’ASO (App Store Optimization) son ROI est non-négligeable lorsqu’on cherche à promouvoir une appli mobile.

2. Le contenu

C’est le nerf de la guerre ! Quel que soit le support (site, blog, réseau social…) ou le format (texte, vidéo, infographie, podcast, webinar…) le contenu doit être : de qualité, attractif, utile et… optimisé SEO ! Aujourd’hui on ne peut pas parler stratégie de webmarketing sans parler de content marketing. Un contenu pertinent et de qualité est la clé pour attirer, convertir et fidéliser vos prospects. Devenus des clients fidèles et satisfaits, ils constitueront votre communauté et augmenteront votre notoriété. L’effet boule de neige sera réel et votre chiffre d’affaire en sera la preuve irréfutable.

Attention, il ne s’agit pas de produire du contenu tout azimut, il faut qu’il soit « à haute valeur ajoutée » et prenne en compte l’expérience utilisateur… On vous laisse méditer !

3. Les réseaux sociaux

Vous entendrez parfois le terme de SMO (Social Media Optimization). Calqué sur les acronymes tels que SEO, SEA etc. Il désigne simplement l’ensemble des outils qui permettent de gagner en visibilité sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, Instagram, Tik-Tok…). Sachez que les réseaux sociaux ont une capacité de ciblage des prospects quasi-inégalée ! En visant juste, ils sont donc un redoutable outil de conversion…

Ce sont des canaux de diffusion idéaux pour tous vos contenus. Une manière de toucher chaque membre de votre communauté mais aussi leur cercle de relations : amicales, professionnelles, mercantiles… Les réseaux sociaux sont un véritable tremplin pour la notoriété et ils permettent en plus d’interagir avec vos cibles. Une des clés du succès en webmarketing !

4. L’e-mailing

Voici l’outil de fidélisation par excellence. Simples et efficaces, s’ils sont bien utilisés l’emailing et la newsletter vont irrémédiablement booster votre trafic vers votre site web. D’autant qu’ici le prospect a normalement consenti à fournir son email, il est donc déjà dans une relation de confiance. A vous de continuer à l’intéresser via des contenus variés, réguliers et captivants. L’idée est de créer le lien et de le choyer !

Ces quatre leviers revêtent leurs propres particularités et sont en même temps interdépendants. Ils seront d’autant plus efficients si, en amont, vous avez établi une stratégie digitale cohérente grâce à l’aide d’une agence spécialisée en web marketing.

Depuis 5 ans, la société App ASO, agence digitale 360°, conseille, accompagne et pilote les stratégies digitales de ses clients (PME, grand groupe et Start-up). Rassemblant tous les métiers du web, l’agence App ASO construit avec vous une stratégie sur-mesure, adaptée à vos objectifs et à votre budget.