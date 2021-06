Portage salarial : comment trouver des missions à l’étranger ?

Grâce à la mondialisation et à l’essor d’internet, les opportunités de travail qui autrefois étaient limitées s’élargissent progressivement, permettant ainsi à toute personne indépendante de travailler à l’étranger. Peut-on travailler à l’étranger tout en profitant des mêmes avantages sociaux dont bénéficie un salarié classique ? C’est bien cela le but du portage salarial international : permettre au travailleur d’exercer à l’étranger en conservant ses avantages sociaux. Mais avant de travailler à l’étranger, il faut trouver des missions ! Nous vous proposons quelques pistes pour trouver des missions à l’étranger grâce au portage salarial.

Fonctionnement du portage salarial international

On peut parler de portage salarial international dans deux situations. Dans la première, un free-lance choisit de travailler sous le statut de salarié porté peu importe l’endroit où il se trouve (y compris à l’étranger). Dans la deuxième, l’indépendant fournit des prestations à un client résidant à l’étranger (au sein ou non de l’Union Européenne). Il peut s’agir d’une entreprise japonaise par exemple qui sollicite un porté français pour des missions.

Le salarié porté est considéré comme un salarié français. Il profite à juste titre des avantages tels que la mutuelle, l’exonération d’impôts, l’assurance chômage, l’assurance maladie, la retraite… Il est important de souligner qu’il ne s’agit pas d’une expatriation, même si le consultant peut toutefois se déplacer à l’étranger dans le cadre de ses missions pour une durée précise ou indéterminée.

Les dispositions à prendre pour trouver des missions à l’étranger

Avant toute chose, vous devez savoir que le portage salarial à l’international conserve la relation tripartite tout comme le portage salarial classique. Cette relation se joue entre la société de portage, le client et vous. Votre société de portage demeure à ce titre l’intermédiaire entre le client et vous. C’est elle qui sera chargée de vos rémunérations sous forme de salaire. Vous pouvez donc continuer à facturer vos prestations, mais sous forme d’honoraires.

Les conditions administratives du pays

Il faut vous renseigner sur les conditions de travail du pays étranger dans lequel vous souhaitez effectuer vos missions sous le statut de salarié porté. Il peut s’agir des conditions salariales, de la législation du travail ou du taux d’imposition. Il est primordial pour vous d’être informé de tout cela avant de vous engager.

Toutefois, dès que vous aurez trouvé la mission qui vous correspond, votre société de portage s’occupera de toutes les démarches administratives auprès du client. Cela vous permet de vous libérer des contraintes administratives et également de sécuriser vos missions à l’étranger. Votre société de portage est aussi en mesure de vous aider à obtenir un visa, et également pour vous installer sur place en cas de besoin.

Portage salarial et missions à l’étranger : avoir un CV bien référencé

Pour mettre toutes les chances de votre côté afin de décrocher une mission à l’étranger, misez bien sur votre CV. Il doit être rédigé en plusieurs exemplaires : en français, en anglais, et si possible dans la langue du pays d’accueil. Si vous souhaitez travailler à l’étranger, vous devez garder à l’esprit que la maîtrise de l’anglais est très importante et presque obligatoire. C’est la langue la plus parlée dans la majorité des pays étrangers.

Il vous faut également mettre l’accent sur vos expériences professionnelles et vos références. Un CV bien référencé est une valeur ajoutée auprès d’un potentiel client. Votre statut de salarié porté est également un atout. En effet, il est très avantageux pour une entreprise cliente de solliciter un consultant en portage salarial. Cela lui permet entre autres de se passer de la lenteur des démarches administratives et fiscales. N’hésitez donc pas à le mentionner subtilement dans votre CV.

Profiter d’internet pour dénicher des missions de portage salarial à l’étranger

Se rendre à des afterworks francophones et internationaux est certes une bonne idée, mais ne vous garantira pas des missions à l’international. Inscrivez-vous sur des plateformes en ligne dédiées à la recherche d’emploi, surtout les plateformes de free-lance.

Allez sur Indeed par exemple et recherchez les offres de missions à l’étranger correspondant à votre profil. N’oubliez pas également de mettre vos relations à profit sur les réseaux professionnels tels que LinkedIn. Les free-lance français étant très sollicités à l’étranger, vous aurez plus de chance de vous faire remarquer.

Missions à l’étranger : détachement ou expatriation

Il est nécessaire pour un salarié porté d’avoir un statut spécial pour travailler à l’international : celui du travailleur détaché ou celui du travailleur expatrié.

Lorsque vous effectuez une mission de maximum 2 ans, vous avez le statut de salarié porté détaché. Ce type de statut bénéficie de la sécurité sociale française qui comprend les assurances de rapatriement établies par la société de portage. Fiscalement, le travailleur détaché sera considéré comme résidant en France. Cependant, votre mission doit obligatoirement s’effectuer dans un pays de l’Union Européenne. Lorsque c’est un pays hors de celle-ci, il doit avoir un accord bilatéral avec la France.

Par ailleurs, si vous devez effectuer une mission dont la durée est d’au moins 3 mois (ou indéterminée), vous serez considéré comme un salarié porté expatrié. Vous bénéficierez alors de la sécurité sociale du pays d’accueil.