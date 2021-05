L’algorithme du Quality Score peut-être enfin dévoilé !

Le Quality Score, ou score de qualité, est une note attribuée par Google Ads à un mot clé qui va avoir une grande importance sur la diffusion des annonces. L’améliorer est l’objectif principal de tous les spécialistes du marketing, et il serait en passe d’être atteint grâce à la révélation de son algorithme.

Comment connaître son Quality Score (QS) ?

Le QS est le révélateur de la qualité d’une campagne. Son analyse reste complexe, car l’interface AdWords ne donne que peu d’informations. On sait que le mot est évalué de 1 à 10, et que son niveau dépend de l’historique des performances (taux de clics, pertinence de l’annonce et convivialité de la page de destination).

Plusieurs pro de marketing et passionnés de Google ont récemment annoncé avoir percé le secret du QS de Google. Pour cela, ils ont analysé l’évolution dans le temps de plus de 20 millions d’euros de dépenses SEA et ainsi remarqué quelle formule était utilisée. Une fois compris, améliorer son QS devient presque un jeu d’enfant !

Retrouver son Quality Score sur l’interface

La première chose à faire pour améliorer son QS, c’est de se rendre dans Google Ads, rubrique « campagnes>mots clés » et de consulter la colonne dédiée devant chaque mot.

Améliorer son Quality Score

Des agences comme Agence Google ads prennent en main le pilotage des campagnes Google Ads de façon à bénéficier de la meilleure stratégie. En fonction du budget, du secteur d’activité, de la cible visée et du positionnement de l’offre, ils proposent la meilleure formule pour chacun.

Ce type de services permet d’améliorer sa campagne et donc son Quality Score. La campagne va être optimisée, les requêtes réelles des internautes sont analysées régulièrement, il est possible de tester des différents landing pages voire, au besoin, la spécification de pages dédiées au SEM afin d’améliorer l’efficacité du travail.

On peut aussi compter sur l’étude SEISO qui revient sur la méthode de Google. Cet outil d’optimisation de campagne a réussi à améliorer les résultats de différentes campagnes en calculant leur niveau de qualité pondéré par coûts avec leur propre outil.

Résultat, la facture baisse ! En effet, en optimisant au mieux son mot-clé, Google facture moins cher le clic à l’annonce. Il faut donc penser à reprendre la mention du mot-clé dans le texte de l’annonce, à utiliser un copywriting avec le nom du groupe d’annonce, mais aussi rechercher, et exclure, les termes de recherche non pertinents qui font dépenser beaucoup d’argent pour rien.

Si les conseils sont bien suivis, le Quality Score s’améliore, et les coûts baissent !