Les solutions design pour vos poubelles de tri sélectif en entreprise

Le tri sélectif est fortement encouragé en entreprise. Afin d’inciter chacun de vos collaborateurs à participer, l’installation de poubelles design se trouve être une solution parfaite. Grâce à nos conseils, vous allez pouvoir trouver quelques solutions pour améliorer le design de vos poubelles de tri sélectif en entreprise et ainsi apporter une touche d’élégance et de caractère à vos locaux.

Les petites corbeilles pour embellir vos bureaux

Pour permettre à vos salariés de participer activement dans la protection de l’environnement, vous pouvez parfaitement entreposer des corbeilles dans tous les bureaux. Cependant, pour que cette solution puisse apporter une touche design dans chaque pièce, il vous faut opter pour une corbeille bien adaptée à l’ensemble de la décoration présente. Harmoniser vos poubelles de bureau aux teintes des murs ainsi qu’aux différents mobiliers se trouve être une bonne idée. Comme cette alternative est surtout destinée aux tris de papiers et de plastiques, vous pouvez donc choisir des corbeilles de bureau fabriquées à partir de matières légères.

Les containers pour vos espaces collectifs inexploités

Pour sensibiliser l’ensemble des collaborateurs tout en optimisant l’espace dans votre entreprise, vous pouvez entreposer des containers à usage collectif dans les endroits peu exploités. La cafétéria, le hall d’accueil, les couloirs ou encore la salle de réunion sont souvent exempts de poubelles de tri sélectif. Si tel est le cas, vous ne devez pas hésiter à y entreposer des containers. Des containers au design moderne sont les plus conseillés pour apporter de l’originalité dans ces endroits. Vous pouvez même opter pour des containers personnalisés avec les couleurs et le logo de votre entreprise pour encore plus d’authenticité.

Les poubelles extérieures design

Pour une meilleure image de votre entreprise, vous pouvez procéder à l’installation d’une poubelle de tri design à l’extérieur. Les poubelles d’extérieurs peuvent prendre différentes formes pour s’adapter parfaitement à l’espace dont vous disposez. Vous avez la possibilité de personnaliser votre poubelle de tri design destiné aux espaces verts de votre entreprise. Mis à part la couleur, vous pouvez très bien choisir de mettre le logo de votre société en valeur sur ces containers. Et si vous confiez la création et l’installation de ces accessoires d’hygiène à des professionnels comme Naturen, vous pouvez bénéficier de bons conseils en plus des services classiques.

Les poubelles de tri modulables

À chaque bureau ses besoins. Donc, afin que vous puissiez encourager le tri sélectif des déchets sans encombrer l’espace de travail de vos salariés, il est possible d’opter pour les modèles de poubelles modulables. Ces derniers sont livrés à plat et peuvent se replier. En plus d’être pratique, cette solution va également apporter une touche d’esthétisme dans vos intérieurs. Vos collaborateurs seront ravis de participer dans votre technique de gestion de déchets grâce à ce nouveau regard, design et innovant du tri sélectif en entreprise.