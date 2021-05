Organisation d’un séminaire : tous nos conseils !

Le télétravail a bouleversé les relations entre collègues. Les échanges existent toujours, mais de nombreux salariés souffrent de ne plus croiser leurs collègues et semblent craindre une baisse de la qualité de leur travail. Pour replacer l’humain au cœur de l’entreprise, le séminaire est LA bonne idée.

Pourquoi organiser un séminaire ?

Le contexte actuel a bouleversé l’équilibre des entreprises. Entre deux réunions via écrans interposés, les employés sont isolés, travaillent seuls la majorité du temps et tentent de conserver des échanges réguliers avec leurs collègues. Les conséquences sont pourtant réelles : baisse de la motivation, isolement, qualité de travail qui peut en pâtir. L’idée d’organiser un séminaire peut être la solution pour remotiver et atteindre de nouveaux objectifs.

Rassembler les équipes

Pour rassembler les équipes, et rebooster le moral des troupes, les entreprises misent tout sur le séminaire qui permet d’entretenir une bonne cohésion d’équipes.

L’objectif numéro 1 est donc bien de rassembler, de fédérer en dehors du cadre de travail. Le séminaire est une véritable parenthèse qui permet de relancer la créativité, la productivité et les interactions humaines, nécessaires au bon équilibre des employés.

Fixer des objectifs

Le séminaire permet également de faire passer un message, de prendre une décision ou un engagement. L’idée est que les bénéficies du séminaire se ressentent après.

Comment organiser un séminaire

Organiser un séminaire demande du temps et des idées, l’idéal est de faire appel à un professionnel qui gérera aussi bien le lieu que la restauration, les activités et les salariés conviés. Après consultation avec l’entreprise, il sera à même de proposer un programme construit sur différents critères.

Pour qui ?

On distingue généralement 4 types de séminaires :

de direction : ce séminaire concerne l’équipe de direction et permet de réfléchir à la stratégie de l’entreprise, de gérer les crises éventuelles et de prendre les décisions importantes.

de formation : ce séminaire a pour but de former, d’améliorer des capacités ou encore de découvrir une nouvelle organisation.

commercial : ce séminaire permet, au travers d’ateliers, de recentrer les équipes commerciales autour d’une vision commune qui peut concerner les objectifs, le chiffre d’affaires…

de motivation : l’ensemble des équipes sont conviées à ce séminaire dont le but est de renforcer la cohésion et la motivation de chacun ainsi que de récompenser les efforts.

Le choix du lieu et du moment

Réfléchir au lieu dans lequel se déroulera le séminaire dépend de l’objectif, mais il est très important. On estime qu’il contribue à 30% de la réussite de l’évènement, c’est donc un paramètre essentiel à réfléchir largement en amont.

En fonction des activités prévues, il faut vérifier les besoins en matériels, en extérieur… Il faut également s’assurer que la restauration sur place est possible (est-elle comprise dans la location ou la privatisation de l’espace choisi ?), y a-t-on accès facilement ? Pour plus d’idées et de lieux, rendez-vous sur www.aleou.fr

Les activités

Enfin, les activités sont les moments attendus par les salariés. En 2019, une liste des activités de séminaires d’entreprise les plus plébiscitées est parue, permettant de constater que les activités nautiques, la chute libre en simulateur, l’escape game, l’atelier « destruction massive » et la murder party étaient très appréciées des salariés sur des séminaires.

Pour plus de sérénité, définissez vos objectifs et confiez leur réalisation à un professionnel de l’organisation !