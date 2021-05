Comment bien utiliser le web en cas d’urgence ?

Une tuyauterie qui fuit, une panne de courant, un appareil électroménager qui ne fonctionne plus ou encore une vitre cassée, ce type de désagréments est toujours un véritable casse-tête, mais le devient particulièrement quand il a lieu le week-end et la nuit. Ces urgences sont compliquées à régler lorsqu’il faut trouver un professionnel capable d’intervenir rapidement. Heureusement, le web peut vous apporter plusieurs solutions.

Les réseaux d’artisans

Après des années de bons et loyaux services, c’est un dimanche matin que votre machine à laver a choisi de ne plus vidanger. Pendant le bain des enfants vendredi soir, plus d’eau chaude ! Vous recevez du monde à la maison mais tout à coup, panne générale d’électricité.

Ces désagréments peuvent être un véritable calvaire à régler, puisqu’il vous faut trouver en urgence un réparateur. Heureusement depuis quelques années, on constate l’émergence de réseaux d’artisans partout sur le web, et avec eux de sacrés avantages pour les particuliers.

Ces réseaux regroupent différents corps de métiers, de l’électricien comme pour le réseau Arti-Elec, au plombier en passant par le menuisier… Ils sont rigoureusement sélectionnés, de quoi rassurer les clients, et surtout garantissent des interventions rapides, 7 jours sur 7 et 24/24. A cela s’ajoutent des devis gratuits, une assistance totale et des prix transparents.

Les réseaux d’artisans permettent également de trouver un expert partout en France, puisqu’ils élargissent sans cesse leur recrutement de façon à répondre aux besoins de tous les particuliers, y compris ceux qui se trouvent dans des zones plus isolées.

Les tutos

En cas d’urgence, les bricoleurs peuvent également profiter des nombreux tutoriels que l’on trouve sur le web. Il s’agit de vidéos expliquant pas à pas différentes réparations, installations, et qui concernent tous les domaines. Elles sont particulièrement répandues, et il est rare de ne pas trouver la solution à un problème en ligne.

Une fois la vidéo sélectionnée, il ne reste qu’à suivre les différentes étapes pour réparer ou mettre en place soit même n’importe quel élément électrique, de plomberie etc.

Evidemment, il faut être un minimum bricoleur ou avoir une sacrée motivation pour profiter pleinement de ce type d’outils. Mais en cas d’urgence cela peut être pratique.

Il est également possible de se rendre sur des forums spécialisés et de poser sa question à une communauté qui pourra, selon les cas, vous aiguiller quant à la marche à suivre.