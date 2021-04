Comment créer un site e-commerce ?

Vous avez décidé de développer votre business en ligne ? Pour cela, vous aurez besoin d’un site spécialisé en e-commerce. Sachez qu’il est tout à fait possible de le concevoir soi-même. Des tutoriels existent sur la toile et ils peuvent vous orienter sur les démarches de création. Une formation en dropshipping est aussi recommandée pour créer un site e-commerce de qualité répondant à toutes les normes en vigueur. Quel outil utiliser pour créer son propre site e-commerce ?

Choisissez un CMS pour concevoir votre site e-commerce

La digitalisation des commerces ne cesse de se multiplier et existe aujourd’hui de nombreux outils pouvant vous aider à créer une boutique en ligne. Vous aurez juste besoin de connaître les principes du dropshipping. Ce dernier consiste à mettre en vente vos articles sans que vous ayez à disposition le stock nécessaire. Ensuite, il vous suffit de concevoir le site e-commerce destiné à cet effet à l’aide d’outil CMS ou Content Management System (Système de gestion de contenu).

Celui-ci regroupe une quantité de logiciels pour animer, gérer et modérer un site web. Vous souhaitez apprendre à maîtriser l’un de ces outils ? Vous pouvez suivre ce tuto Shopifiy du site businessdynamite.xyz pour créer votre boutique en ligne en un temps record. Vous aurez peut-être besoin d’une formation en dropshipping pour comprendre les étapes.

Les étapes de création d’un site e-commerce

La création d’un site e-commerce repose sur la maîtrise d’outil CMS. Des étapes sont également à prendre en compte pour que la boutique en ligne affiche les normes requises sur le marché. Voici les démarches à faire pour créer votre site e-commerce :

Définir votre champ d’activité : vente de bijoux, d’accessoires de mode, de service de plat à emporter, etc.

Choisir un nom de domaine percutant : il doit être explicite, court et facile à mémoriser.

Développer votre site proprement dit : vous pouvez le faire vous-même grâce à des outils CMS. Vous n'avez pas besoin de compétences techniques pour cela. De plus, les tutos vous orientent sur la démarche à suivre. Sinon, faites appel à des développeurs ou à une agence.

Soigner le design du site pour mettre en valeur vos produits : les sites e-commerce de qualité reposent sur un design attrayant. Nous parlons ici d'ergonomie. Le résultat va dépendre du choix de l'outil CMS que vous avez sélectionné.

Développer un processus de vente et d'achat fiable et transparent : un site e-commerce est avant tout une plateforme de vente, de commande et d'achat de produit. Vous devez donc penser à un mode de paiement sécurisé, à la livraison d'article et les possibles retours sans parler des divers frais.

Quel outil CMS privilégier pour créer son site e-commerce ?

Au vu de la diversité des logiciels pour concevoir un site web, vous hésitez sans doute à définir lequel utiliser. À titre informatif, ces outils fonctionnent à partir de base de données SQL ou « Structured Query Langage ». Ce langage informatique va protéger et sécuriser la gestion de vos données en ligne. Ainsi, vous avez la possibilité de mettre à jour les données et informations sur le site à tout moment. Parmi les CMS les plus utilisés, il y a WordPress : plus de 30 % des sites d’aujourd’hui sont créés à partir de cet outil. Drupal nécessite des connaissances en codage. Ensuite, Prestashop fait aussi des adeptes : il est un CMS open source gratuit, idéal pour la création de boutiques en ligne, comme Shopify.