La catégorisation des nuisances sonores d’un environnement de travail

Dans les bureaux des entreprises, le confort acoustique est souvent insuffisant. Les nuisances sonores résultent des équipements et des collaborateurs concentrés dans des zones restreintes.

Les nombreux freins à l’insonorisation

Le confort acoustique est un vrai défi dans l’environnement du travail. Le niveau sonore élevé est causé par :

L’ordinateur

Le photocopieur

Les sons des mains sur le clavier

Les discussions fréquentes

Le claquement des pas et des bruits de porte

La propagation des bruits provenant de plusieurs sources sont des bruits intérieurs qui demandent une correction acoustique. Les bruits extérieurs proviennent des sons bruyants d’une rue ou d’un chantier à proximité.

Il est essentiel d’améliorer l’acoustique au bureau. La réglementation acoustique a classé les effets désagréables de la nuisance sonore à travers :

L’affaiblissement de l’ouïe

Une réaction négative du système nerveux central et autonome

L’obstacle à toute communication verbale correcte

La réduction des performances

La diminution des fonctions cognitives

Les gênes occasionnées

La réduction du bruit propose une atténuation phonique, un affaiblissement acoustique. Un diagnostic acoustique doit être opéré pour absorber tout bruit d’impact et de vibration.

Les atouts de l’insonorisation

Pour disposer d’une bonne performance acoustique dans les espaces de travail, le confort acoustique permet de lutter contre le bruit.

Les effets à long terme des ondes sonores

Tous les types de bruits engendrent une pollution. Les exigences acoustiques pour isoler du bruit visent surtout à absorber le bruit. En effet, la fatigue auditive dépend de l’intensité du bruit et de la source sonore comme le bruit de la rue. Elle provoque une hausse temporaire du seuil auditif. La hausse irréversible survient quand les bruits d’impact sont trop élevés. Les acouphènes sont des sons bruyants dus à un système auditif défectueux.

L’évaluation avec l’acoustique des bâtiments

Pour parvenir à réduire les nuisances sonores, il convient d’isoler phoniquement un bureau informatisé qui dispose d’une transmission du bruit de l’ordre de 30 à 45 décibels. Les propriétés acoustiques des façades sont très limitées. Du point de vue acoustique, un bruit intérieur devient infernal sans isolement acoustique en ajoutant quelques décibels supplémentaires.

Un niveau de bruit flottant

Au bureau, couper le bruit d’un équipement n’est pas toujours possible. Pour un espace bien insonorisé, les normes acoustiques proposent une insonorisation via une isolation phonique des murs, la mise en place du rideau acoustique. Une bonne isolation acoustique est procurée par un panneau antibruit. L’étude acoustique permet d’atténuer les bruits pour limiter les nuisances sonores.

Le plan acoustique

Le confort acoustique table sur l’acoustique du lieu afin de diminuer les nuisances. Contre les nuisances, il faut compter le temps de réverbération et les caractéristiques acoustiques. L’insonorisation est obtenue avec des éléments acoustiques comme la mousse polyuréthane, les absorbants acoustiques. Les protections phoniques sont fournies par une cabine acoustique pour un meilleur confort acoustique.

Les solutions liées à l’insonorisation

L’isolation phonique et thermique est un atout contre l’exposition du bruit au bureau.

Les protecteurs phoniques

Les solutions d’isolation misent sur un coefficient d’absorption acoustique. Les tests acoustiques permettent de connaître l’intensité acoustique. Le coefficient d’absorption cible les problèmes acoustiques et la propagation des bruits.

Les solutions acoustiques

Les matériaux isolants concernent les panneaux acoustiques, la pose de plafond suspendu. Les briques minérales permettent d’insonoriser et de projeter une bonne isolation phonique. Les dalles de cellulose constituent un isolant naturel. Une bonne isolation repose sur des vitrages adaptés et une ventilation avec une bonne absorption acoustique. L’isolation thermique passe par des revêtements absorbants. L’indice d’affaiblissement acoustique sert de référence à la qualité acoustique.

Les normes en termes d’insonorisation

Les occupants peuvent disposer d’une isolation phonique efficace via le confort acoustique. Il faut contacter un acousticien pour réduire les nuisances et améliorer l’isolation. Il ne faut pas oublier l’installation d’un double-vitrage et des travaux d’isolation. Il faut distinguer le confort acoustique qui se réfère au traitement du son environnant et l’isolation phonique pour une meilleure occultation des bruits.