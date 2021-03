Faut-il choisir entre le référencement naturel et le référencement payant ?

Avoir une bonne position dans les résultats sur les moteurs de recherche est primordial pour les sites web. Les internautes se limitent en effet bien souvent aux résultats figurant sur la première page pour avoir une réponse à leurs préoccupations. Les sites figurant sur les pages suivantes reçoivent donc très peu de visiteurs. Afin d’améliorer leur positionnement, les sites disposent de deux options : le référencement naturel et le référencement payant. Dans ce contexte, le choix d’une seule politique d’optimisation est-il obligatoire ?

Comment utiliser le référencement naturel ?

Le référencement naturel ou SEO (Search Engine Optimization) est un ensemble de techniques et d’actions visant à optimiser un site web. Il permet de rendre un site plus visible sur les moteurs de recherche et notamment sur Google. Il s’agit d’un référencement organique qui vous assure un trafic régulier sans que vous ayez à mettre la main à la poche. Le trafic est aussi garanti sur la durée. Opter pour le référencement naturel vous oblige à soigner la forme et le fond de votre contenu. Vous aurez donc un site agréable où l’internaute se sent bien et a envie de rester, ce qui donnera une bonne image de votre marque et augmentera le taux de conversion.

Comment utiliser le référencement payant ?

Le SEA (Search Engine Advertising) également appelé référencement payant désigne le fait d’organiser et d’optimiser des campagnes publicitaires sur les divers moteurs de recherche. Sur Google, par exemple l’attribution des plages publicitaires pour le SEA se fait par enchères. Les sociétés rémunèrent ensuite la plateforme au coût par mille, au coût par clic ou au coût par acquisition.

Une bonne stratégie SEA permet une augmentation rapide et immédiate du trafic contrairement au SEO qui est plus lente. Elle est donc idéale pour promouvoir un évènement saisonnier. Grâce au tracking et aux statistiques, vous pourrez faire un suivi détaillé de vos annonces et adapter votre budget. Le référencement payant offre également une grande flexibilité, ce qui vous permet d’effectuer vos dépenses au moment opportun. Il permet d’atteindre une cible plus précise et d’avoir un trafic de meilleure qualité (composé de personnes intéressées et engagées) sur votre site.

Le choix est-il nécessaire ?

Le référencement naturel et le référencement payant ont chacun leurs avantages. Cependant, l’utilisation de l’un n’exclut pas celle de l’autre. Au contraire, ces deux types de référencement sont visiblement complémentaires. Le référencement naturel vous fera avoir un bon positionnement à tout moment, ce qui vous garantit un trafic régulier.

Mais, le référencement payant peut toujours être utile pour booster vos visites sur une période bien précise comme à l’occasion des fêtes de fin d’année par exemple. Il faut donc retenir qu’il n’est pas obligatoire de faire un choix entre le référencement naturel et le référencement payant. Vous pouvez parfaitement utiliser les deux.